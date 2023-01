RUMEUR sur Microsoft : Xbox Developer_Direct, une présentation ce mois-ci avec les jeux de 2023

Comme à chaque début d'année, les joueurs aiment bien faire le point sur les titres qu'ils pourront avoir entre les mains d'ici les douze prochains mois. Mais, outre Nintendo, rares sont les éditeurs et constructeurs à proposer des présentations officielles dès le mois de janvier, préférant les grosses annonces à l'été (E3, Summer Game Fest, gamescom) ou en toute fin d'année (The Game Awards).

Pourtant, Microsoft pourrait prendre la parole dès ce mois-ci avec une présentation officielle mettant en avant ses futurs jeux, ainsi que ceux de Bethesda. D'après les informations de Windows Central, le constructeur organiserait ce 25 janvier, à 18h00, un Xbox Developer_Direct, une petite conférence permettant d'en savoir un peu plus sur les jeux de 2023, dont Redfall, Forza Motorsport et Minecraft Legends, ainsi que du contenu développé par ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online). Starfield, le jeu tant attendu de Bethesda Softworks, ne serait pas présent, préférant se monter à des évènements plus majeurs.

Selon Windows Central, Microsoft voudrait communiquer un peu plus régulièrement sur ses prochaines sorties vidéoludiques et ne plus se contenter des évènements cités ci-dessus. Une conférence qui serait donc bien moins ambitieuse que celle de l'E3 par exemple, focalisée sur les exclusivités du constructeur. De quoi rappeler les Direct de Nintendo ou les PlayStation State of Play de Sony, à la sauce Microsoft.

Il faut dire que nous ne connaissons pas les dates de sortie des jeux évoqués plus haut, le constructeur pourrait profiter de ce Xbox Developer_Direct pour faire un gros point sur son année 2023, en gardant évidemment sous le coude quelques surprises pour cet été. Pour le moment, Microsoft n'a cependant pas officialisé l'information, à prendre avec des pincettes, mais Windows Central pense que le constructeur parlera de tout cela dès cette semaine.

Tous les jeux exclusifs de Microsoft seront pour rappel inclus dans le Game Pass dès leur sortie