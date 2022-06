Forza Motorsport : trailer et gameplay, saison de sortie, nouveautés techniques alléchantes... l'épisode next-gen se dévoile !

Turn10 et Xbox Game Studios avaient annoncé un nouveau Forza Motorsport avant même la sortie des Xbox Series X|S. Pourtant, c'est bien un Forza Horizon 5 dévoilé après qui est d'abord sortie sur la plateforme, s'attirant au passage les louanges de la presse et du public dans le monde entier.

Les adeptes de courses automobiles sérieuses attendaient cependant de retrouver ce titre depuis 2 ans, et c'est lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de ce soir qu'il a fait son grand retour. Forza Motorsport, qui n'aura visiblement bien pas de numéro accolé à son titre, nous en a mis plein les yeux dans le cadre d'une bande-annonce avec des joutes automobiles sur circuits, de beaux bolides et des environnements détaillés.

Les développeurs sont ensuite montés sur scène pour en dire davantage alors qu'une impressionnante vidéo de gameplay était montrée. Ils ont annoncé l'utilisation de real time ray tracing, d'un cycle jour/nuit complet et de météo dynamique sur tous les tracés influant notamment sur la chaleur et l'adhérence des pneus, de la capture d'environnement via photogrammétrie, d'un système de dégâts jouant sur nos performances, et plus encore.

Aujourd’hui, lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, nous avons soulevé le capot pour vous montrer le jeu sur lequel nous travaillons : la nouvelle génération de Forza Motorsport, qui vous plongera dans le spectacle de la course automobile, comme vous ne l’avez jamais vu.

Des circuits appréciés des fans, et de nouveaux à découvrir

Nous avons dévoilé un tout nouveau trailer en temps réel capturé sur Xbox Series X ainsi que les premières images de gameplay de Forza Motorsport montrant comment Maple Valley, un circuit adoré des fans depuis la sortie du tout premier Forza Motorsport en 2005, prenait vie dans toute sa beauté, arborant une richesse inédite dans ses détails.

En plus de Maple Valley, notre trailer a présenté d’autres tracés faisant leur retour, comme le Circuit de Spa-Francorchamps et le Laguna Seca Raceway. Vous avez aussi pu découvrir le Kyalami Grand Prix Circuit, une piste sud-africaine qui fait ses débuts dans Forza Motorsport, et le tout nouveau circuit Hakone au Japon, un circuit de Grand Prix original et à grande vitesse, conçu pour vous faire ressentir une immersion sans équivalent et les avancées techniques du nouveau Forza Motorsport.

Pensé pour l’immersion, plus dynamique que jamais

Forza Motorsport a été conçu dès le départ pour briller sur Xbox Series X|S. La précision de la physique, la beauté des voitures et des tracés, l’évolution de l’horaire de la journée, les dégâts avancés des véhicules et le ray tracing en temps réel participent à un véritable saut générationnel en termes d’immersion. Le nouveau Forza Motorsport est le jeu de course le plus abouti techniquement jamais créé.

Notre système d’évolution dynamique de l’heure de la journée est fondamental, il donne vie à nos circuits grâce à de nombreux détails et, comme la météo, il sera disponible sur tous les tracés. Le changement d’horaire modifie la température ambiante, qui à son tour a un impact sur la température du revêtement des tracés. Cette dernière affectera l’adhérence de votre voiture, comme l’usure de vos pneus. Ces nouveaux détails ajouteront de la profondeur, de l’enjeu et du dynamisme à l’expérience.

L’expérience de conduite pure a été entièrement améliorée pour tirer profit des Xbox Series X|Se, ce qui inclut une simulation physique 48 fois plus fidèle. En écoutant vos retours, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la gestion du carburant et de l’usure des pneus, plusieurs composés pour ces derniers et un système de modification de véhicules très poussé qui vous permettra de créer la voiture ultime. Toutes ces choses prennent vie au stand, où les matériaux avancés et les ombres s’allient au ray tracing pour afficher les détails incroyables des rubans adhésifs dorés, de l’aluminium anodisé et de la fibre de carbone. Le ray tracing fait particulièrement des merveilles sur les moteurs et leurs reflets complexes.

Montrez vos cicatrices

Dans Forza Motorsport , les dégâts des véhicules sont affichés dans les moindres détails, jusqu’à la plus petite égratignure sur votre carrosserie. Vous verrez de quelle direction les dégâts sont venus, la peinture s’effriter sur les bords les plus exposés, l’abrasion des roues et la poussière s’accumulant. Les dégâts font partie de la réalité de la course automobile et ces derniers ont été reproduits fidèlement dans le nouveau Forza Motorsport .

Nous avons hâte de vous en dire plus sur Forza Motorsport très bientôt !