Forza Motorsport : du gameplay et plus de détails sur le contenu et les nouveautés techniques du jeu de course next-gen

Bien que les fanas de jeux de course s'amusent encore avec Forza Horizon 5, la franchise principale est sur le qui-vive pour faire son grand retour. Forza Motorsport, qui aurait pu se nommer Forza Motorsport 8, va en effet nous proposer des courses sur circuit avec real time ray tracing, évolution de l'horaire dynamique, dégâts en temps réel, simulation physique améliorée et bien plus encore.



Le titre de Turn10 Studios, absent depuis sa vraie révélation de l'été dernier, est bien revenu sur le devant de la scène lors du Xbox & Bethesda Developer_Direct de ce soir, avec un nouvel aperçu croustillant. Les développeurs y ont précisé le contenu et les nouveautés techniques en dévoilant au passage du gameplay inédit. Attendez-vous donc à plus de 500 voitures dont une centaine de nouvelles, plus de 800 possibilités d'améliorations, une vingtaine d'environnements dont le circuit du Kyalami en Afrique du Sud, des textures améliorées, l'utilisation de la spectrophotométrie pour la peinture, de la gestion dynamique de la saleté et de l'audio renforcé jusqu'aux bruits de pneu.

Des voitures plus dynamiques que jamais

Forza Motorsport vous permettra de collectionner plus de 500 voitures, que vous pourrez piloter mais aussi personnaliser avec plus de 800 améliorations uniques sur mesure, dès son lancement. Nous vous proposons également les voitures de course les plus modernes que nous ayons jamais eues au sein de notre garage.

Les voitures seront certes nombreuses, mais nous avons également amélioré leur aspect à l’aide d’un spectrophotomètre, qui enregistre plusieurs points de données sur une surface pour analyser le comportement de la lumière sur celle-ci. Grâce à cette nouvelle technique, nos modèles réagissent à la lumière de manière plus réaliste, qu’il s’agisse des couleurs, des paillettes dans le métal ou des niveaux de brillance. Les dégâts et la poussière sur les voitures sont calculés en fonction du contexte de manière authentique et celui-ci diffère pour chaque véhicule, la poussière s’accumulera par exemple plus dans certains recoins et dans les alcôves.

Nous concevons également une expérience de conduite plus amusante et gratifiante grâce à l’amélioration de notre physique, qui a plus progressé que lors des épisodes 5, 6 et 7 de Forza Motorsport combinés.

Circuits améliorés et lieux inédits

Forza Motorsport proposera 20 environnements dès son lancement et de nombreux circuits à maîtriser. En plus des tracés préférés des fans, vous pourrez prendre le volant pour explorer des lieux inédits dans la série, dont notre tout premier situé en Afrique du Sud : Kyalami. Le niveau de précision possible grâce à la photogrammétrie et aux images scannées via laser permet d’obtenir des détails 10 fois plus réalistes, notamment pour la végétation. Avec nos graphismes de pointe, qui nous laissent par exemple afficher des dizaines de milliers de spectateurs intégralement animés en 3D, vous serez en pleine immersion dans le spectacle qu’est la course automobile.

Le jeu propose également pour la première fois dans la série l’heure de la journée de manière dynamique, tout comme la météo, qui inclut la température du circuit et l’humidité des surfaces pour chaque tracé, afin que tous les tours soient différents. Grâce à toutes ces fonctionnalités inédites et les détails de nos environnements, Forza Motorsport sera véritablement une expérience de nouvelle génération, dotée d’un niveau d’authenticité incroyable.

Une expérience sonore plus immersive

Nous avons également établi un partenariat avec Windows Sonic et Dolby Atmos afin de créer une composition sonore plus immersive pour cette nouvelle génération de Forza Motorsport. Chaque système sonore a été repensé pour créer un paysage sonore immersif et proposer un niveau inédit de profondeur acoustique et d’authenticité. Pour la série, le développement du son est un héritage qui dure depuis 20 ans, nous continuons à utiliser les technologies les plus modernes pour améliorer le son de nos voitures et nous approcher le plus possible de la réalité. Nous avons notamment amélioré le son des pneus et des suspensions, de l’échappement et des turbos, pour qu’ils sonnent comme leurs équivalents réels. De nouvelles fonctionnalités comme les commentateurs adaptés aux différents lieux permettront d’obtenir une expérience sonore inédite.