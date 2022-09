Xbox Game Pass : les nouveautés de début septembre 2022 dévoilées, 3 jeux disponibles dès maintenant

L'été se termine et c'est déjà la rentrée, notamment pour Microsoft qui dévoile aujourd'hui la liste des jeux qui rejoindront le catalogue du PC/Xbox Game Pass tout au long du mois. Une liste variée avec une simulation de vie dans l'univers Disney, du tir à la première personne très Metal ou encore un simulateur de créneau.

Voici toutes les nouveautés qui attendent les abonnés au Game Pass, ainsi que les départs du catalogue dans quelques jours :

Disponible

Disney Dreamlight Valley : Pack de Fondateur (Cloud, Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Bienvenue dans l’accès anticipé de Disney Dreamlight Valley ! Montrez votre amour pour Disney avec des tenues exclusives qui célèbrent les thèmes classiques des parcs Disney, ainsi que des personnages adorés comme Mickey. Ce pack de fondateur donne un accès anticipé au jeu et contient des objets exclusifs. Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d’amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux. Dreamlight Valley était jadis un havre de paix où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie… jusqu’à ce que survienne l’Oubli. Des Épines nocturnes ont poussé dans toute la contrée et privé cet endroit magique de tous les merveilleux souvenirs qui y étaient rattachés. N’ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley se sont enfermés à double tour dans le Château des rêves. À présent, c’est à vous de découvrir les histoires de ce monde et de ramener la magie à Dreamlight Valley !

Opus Magnum (PC) ID@Xbox

Opus Magnum est le dernier jeu de puzzle ouvert créé par Zachtronics, les créateurs de SHENZHEN I/O. Maîtrisez la complexité physique du moteur de transmutation, l’outil le plus sophistiqué en ingénierie alchimique, pour créer des remèdes vitaux, des gemmes précieuses, des armes mortelles et bien plus.

Train Sim World 3 (Console & PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Explorez trois itinéraires riches en détails et apprenez à contrôler neuf locomotives très puissantes grâce au nouveau centre d’entraînement. Un nouveau ciel volumétrique transforme l’atmosphère des trajets. Des éclairs zèbrent le ciel au milieu des tempêtes intenses, et le grondement du tonnerre rivalise avec le bruit des machines. Le vent martèle les flancs de votre train. Soyez en immersion totale tout en apprenant l’art de la conduite défensive afin de garder le contrôle.

Prochainement

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 13 septembre

Un jeu de stratégie en temps réel à grande échelle où vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique. Tentez de conquérir plusieurs mondes à travers de multiples campagnes solo ou jouez avec vos amis en multijoueur.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto & Ace (Cloud, Console & PC) – 13 septembre

Arborez les habits des super-chiens Krypto et Ace et soyez prêts à survoler les rues de Métropolis dans cette aventure de sauvetage d’animaux inspirée du film ! Envolez-vous dans les cieux, utilisez vos capacités spéciales et protégez Métropolis des plans machiavéliques de Lex Luthor.

You Suck at Parking (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 14 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Préparez-vous pour le simulateur de créneau le plus extrême du monde, le seul jeu où ce ne sont pas vos talents de pilote qui comptent, mais votre capacité à vous arrêter. Arriver le plus vite possible aux places de parking désignées vous permettra non seulement de rester cool, mais aussi de débloquer des clés de parking pour accéder à de nouvelles voitures, ainsi que des jetons de parking pour plus d’options de personnalisation pour vos bolides. Si vous en avez marre de la course effrénée du quotidien, venez vous mesurer à vos amis dans le mode multijoueur et battez-vous pour atteindre le podium !

Despot’s Game (Console & PC) ID@Xbox – 15 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Guidez de simples mortels dans Despot’s Game, un rogue-like tactique où vous envoyez votre armée se battre à votre place. Assemblez votre équipe, sacrifiez ses membres dans des donjons générés de manière procédurale et affrontez des ennemis comme d’autres joueuses et joueurs !

Metal: Hellsinger (PC & Xbox Series X|S) ID@Xbox – 15 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un FPS basé sur le rythme, dans lequel votre capacité à tirer en rythme améliore votre expérience du jeu. Plus vos tirs sont synchronisés avec le rythme, plus la musique devient intense, et plus vous provoquez de destruction. Instaurez la peur dans le cœur des démons et traversez huit enfers pour atteindre le plus pur des objectifs : la vengeance.

Au cas où vous l’auriez manqué

Grid Legends (Console & PC) EA Play – Disponible

Grid Legends vous offre de l’action automobile palpitante et chaotique tout en vous faisant visiter le monde. Créez l’évènement automobile de vos rêves, plongez dans des courses multijoueurs en direct, faites partie du spectacle avec une histoire virtuelle immersive, et découvrez un univers de course aussi spectaculaire que sensationnel.

Mises à jour et contenu téléchargeable

Dead by Daylight: Resident Evil: Project W – Disponible

Les membres du Game Pass économisent 10 % sur ce contenu ! Dans Dead by Daylight: Resident Evil: Project W, retrouvez un nouveau tueur : Albert Wesker, ainsi que deux survivantes inédites : Ada Wong et Rebecca Chambers.

Grounded : Mise à jour The Home Stretch – Disponible

Grounded entre dans la dernière ligne droite avant sa sortie en version 1.0, le 27 septembre. Caressez des moucherons, partagez vos sauvegardes et profitez d’un système d’améliorations d’armes et d’armures plus évolué. Ce ne sont que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités que vous trouverez dans cette mise à jour.

The Elder Scrolls Online : mise à jour Lost Depths – Disponible à partir d’aujourd’hui

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % sur l’achat de Couronnes dans le Xbox Store ! Explorez deux nouveaux donjons et continuez à découvrir l’Héritage des Brétons avec cette extension inédite. Partez à la conquête de donjons originaux, découvrez des histoires et des récompenses inédites dans Lost Depths, disponible dès aujourd’hui sur Xbox One et Xbox Series X|S.

Halo Infinite : Événement The Yappening – Disponible à partir d’aujourd’hui

La légende du formidable seigneur de guerre grognard, YapYap, continue dans la Saison 2 d’Halo Infinite. The Yappening est un évènement unique qui durera pendant deux semaines et vous proposera un pass d’évènement gratuit de 10 paliers, pour que vous puissiez obtenir des récompenses amusantes et étonnantes, dignes de YapYap en personne.

Fallout 76 : The Pitt – 13 septembre

Fallout 76 vous entraîne vers le Pitt. Aventurez-vous pour la première fois au-delà des Appalaches et explorez la Cité d’Acier ! Les expéditions sont une nouvelle manière d’obtenir des récompenses, via des missions scénarisées et des quêtes quotidiennes.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Rumbleverse : Pack Smash Boxer – Disponible

Cet Avantage comprend l’ensemble exclusif d’éléments cosmétiques Smash Boxer, un arrière-plan et une bordure de carte de titre exclusifs, ainsi qu’un booster de Fame de 120 minutes.

Dead by Daylight : Tenues The Legion & Yui – 8 septembre

Explorez l’histoire de The Legion et Yui Kimura avec deux tenues très rares : High-Vis Horror pour The Legion et Kumi-Daiko Performer pour Yui.

Need for Speed Payback : Pack de contenu DLX – 13 septembre

Coiffez la compétition au poteau avec la mise à jour vers la version Deluxe du jeu.

Warframe : Pack Jade pour les Twin Grakatas – 15 septembre

Renforcez votre arsenal avec les puissantes Twin Grakatas et leur apparence d’arme jade élégante, un emblème de jade, du Platine et plus encore. Avantage disponible pour une durée limitée !

Ils nous quittent le 15 septembre

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass. N’hésitez pas à les relancer pour terminer ce que vous aviez commencé ou obtenir les Succès qui vous manquent ! Souvenez-vous que vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres si vous souhaitez les conserver dans votre collection.