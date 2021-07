DOOM Eternal : le mode Invasion officiellement annulé, un mode Horde et d'autres nouveautés pour compenser

Bethesda a encore soutenu DOOM Eternal ces derniers mois, avec un portage Switch, des mises à jour, des extensions, et même un patch spécial pour la next-gen cette semaine. Mais une promesse d'id Software manquait encore à l'appel : où est le Mode Invasion qui devait permettre d'incarner un démon dans la campagne d'un autre joueur ? Il était censé arriver avec une mise à jour après la sortie du jeu, mais rien n'a été annoncé depuis.

Certains devaient s'en douter : le mode Invasion est finalement annulé. Le producteur Marty Stratton vient d'officialiser la mauvaise nouvelle, en la justifiant par les difficultés de développement rencontrées pendant la pandémie. Son équipe n'a cependant pas chômé depuis et prévoit de travailler encore sur DOOM Eternal avec une autre expérience en solo : un mode Horde, qui devrait nous permettre d'affronter des vagues d'ennemis. id Software prépare également des fonctionnalités plus compétitives pour le Battlemode, ainsi que des modifications de son gameplay et une nouvelle carte : nous avons rendez-vous à la QuakeCon d'août pour en apprendre davantage.



Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous comptions sortir une mise à jour gratuite pour le mode Invasion ; cependant, les conséquences imprévisibles de la pandémie et du travail à distance ont impacté la progression du développement de cet ajout. Durant cette période, nous avons également vu et entendu à quel point vous appréciiez le gameplay et les combats proposés par les extensions et les niveaux Maître. C'est pourquoi nous avons décidé de rediriger notre temps et nos efforts auparavant alloués au mode Invasion vers la création d'un tout nouveau mode Horde solo. Nous sommes persuadés que ce mode Horde vous offrira toute la diversité et la difficulté que vous cherchez dans le jeu. De plus, l'équipe continue à travailler sur un rafraîchissement général du BATTLEMODE pour inclure une structure de classement plus compétitive, diverses mises à jour de gameplay et d'équilibrage ainsi qu'une nouvelle carte. Nous pensons pouvoir partager plus d'informations à ce sujet pendant la QuakeCon qui se déroulera en août.

L'E3 2021 terminé et notre Mise à jour 6 tout juste sortie, nous voulions vous donner des informations sur nos dernières avancées et nos plans pour DOOM Eternal dans les mois à venir.

En mars, nous avons célébré le premier anniversaire de DOOM Eternal avec la sortie de notre deuxième extension de campagne, The Ancient Gods, Épisode 2. Ensemble, les deux extensions The Ancient Gods proposent des phases de gameplay parmi les plus intenses et passionnantes offertes par la série, ainsi qu'une conclusion épique à la saga du Slayer commencée avec DOOM (2016). The Ancient Gods, Épisode 1 est également disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et l'Épisode 2 devrait sortir plus tard cette année.

Le 29 juin, nous avons été ravis de vous proposer la Mise à jour 6. Vous pouvez lire la liste complète des ajouts et améliorations sur www.slayersclub.com, mais nous sommes particulièrement heureux de vous offrir de nouvelles options graphiques pour les consoles nouvelle génération ainsi que des graphismes améliorés grâce au raytracing sur Xbox Series X, PlayStation 5 et les PC dotés de cartes graphiques compatibles. La mise à jour gratuite comprend aussi le niveau Maître Taras Nabad, avec de nouveaux défis et récompenses pour les modes standard et classique. Les joueurs du BATTLEMODE peuvent également savourer une nouvelle carte ainsi que des améliorations d'utilisation de la bande passante qui devraient améliorer les performances du serveur et réduire les problèmes sur toutes les plateformes.

Enfin, je voudrais mettre l'accent sur l'immense fierté que je ressens vis-à-vis de nos équipes chez id et Bethesda pour leur travail accompli. Il est incroyablement difficile de se dire que nous ne nous sommes pas vus en personne depuis le lancement de DOOM Eternal il y a plus de quinze mois maintenant et, malgré tous les obstacles dressés par la pandémie et le travail à distance, des dizaines de mises à jour et ajouts ont été créés, testés, lancés et soutenus depuis nos foyers. Malgré ces conditions et grâce à votre incroyable soutien et votre enthousiasme, nous avons gardé notre inspiration et notre énergie. Alors de la part de chacun d'entre nous : merci.