Apex Legends : le lead game designer viré après la découverte de propos datant de 2007

Internet n'oublie jamais rien et Daniel Zenon Klein vient d'en faire les frais. Il était, jusqu'à il y a quelques heures, le lead game designer d'Apex Legends, s'occupant notamment de l'équilibrage du Battle Royale de Respawn en discutant régulièrement avec la communauté, mais une vieille histoire a refait surface et lui coûte son poste.

Depuis la fin du mois dernier, des captures du blog sur DeviantArt de Daniel Z Klein tournent sur la Toile, montrant des textes avec des propos racistes et misogynes, et qui datent de 2007. Le principal intéressé s'est d'ailleurs rapidement exprimé en avouant qu'il s'agissait bien de lui, mais qu'il était « gêné, triste et en colère contre (son) jeune moi pour avoir dit ces choses », et il espérait qu'il est évident qu'il ne croit plus à ces choses. Daniel Z Klein avait même reçu le soutien de Ryan K Rigney, directeur de la communication chez Respawn, ce dernier déclarant que des propos de 2007 ne reflètent plus la personne de 2021.

Et pourtant, cette semaine, Daniel Z Klein vient d'annoncer qu'il est viré de Respawn Entertainment. Sur Twitter, il explique qu'il aurait lui aussi viré cette personne de 2007, mais qu'il a fait de gros efforts pour devenir quelqu'un de meilleur depuis. Il rajoute que les propos racistes et sexistes n'étaient là que pour faire réagir les lecteurs, qu'il ne les croit pas réellement, mais il sait aussi très bien que cela n'excuse rien. Il faut dire que peu avant son licenciement, EA Games enquêtait sur cette affaire et a donc visiblement conclu à un renvoi. Avant d'arriver chez Respawn, Daniel Z Klein était chez Riot Games, là encore renvoyé, car il ne voulait pas s'aligner avec la politique des médias sociaux du studio, en défendant publiquement la tenue d'évènements de League of Legends réservés aux femmes et personnes non binaires à une PAX West.

Depuis le renvoi de Daniel Z Klein, EA Games n'a pas communiqué ni dévoilé qui était le nouveau lead game designer d'Apex Legends.