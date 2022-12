15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un jeu de course rétro qui va décevoir offert pour le jour 2

Nous sommes partis pour deux semaines de jeux gratuits à raison d'un par jour grâce à l'Epic Games Store. Après Bloons TD6 en ouverture, c'est encore un titre qui a connu un grand succès sur mobiles qui est rendu gratuit jusqu'à demain 17h00 : Horizon Chase Turbo, le jeu de course rétro d'AQUIRIS. Bon, rien de réjouissant pour ceux qui suivent de près les offres de l'EGS, il avait déjà été proposé gratuitement en juin 2021.

Pour les autres, voici son résumé et le lien pour le déverrouiller.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de titres populaires des années 80 et 90 tels qu'Out Run, Top Gear (SNES) et Rush. Le gameplay classique en arcade offre des courses fulgurantes et divertissantes.

MULTIJOUEUR OLD SCHOOL

Horizon Chase Turbo comporte un mode multijoueur à écran partagé qui vous rappellera vos soirées à jouer entre amis sur un canapé.

GRAPHISMES 16 BITS RÉINVENTÉS

Horizon Chase Turbo s'inspire du passé tout en restant moderne. Les polygones et les couleurs secondaires offrent une atmosphère unique.

HORIZONS MERVEILLEUX

Dans Horizon Chase Turbo, pilotez votre voiture dans des lieux extraordinaires sur fond de coucher de soleil, sous la pluie ou la neige, à travers des nuées de cendres volcaniques ou dans des tempêtes de sable.

LE LÉGENDAIRE BARRY LEITCH

Horizon Chase Turbo présente Barry Leitch, le musicien ayant composé les bandes-son de jeux d'arcade classiques tels que Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES) et Rush.