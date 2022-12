15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : l'opération de retour en 2022, un tower defense au succès foudroyant offert pour le jour 1

C'est une tradition de l'Epic Games Store, pour notre plus grand bonheur. Chaque année aux alentours de Noël, la boutique nous invite à récupérer des titres gratuits quotidiennement dans le cadre de l'opération des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store. Elle est bien de retour en 2022, avec un titre qui a déjà réuni des millions de joueurs (surtout sur mobiles).



C'est donc le tower defense Bloons TD6 qui peut être déverrouillé gratuitement jusqu'à demain, vendredi 16 décembre à 17h00.

Bloons TD6

Façonnez votre défense parfaite en combinant de super tours de singe, des améliorations, des héros et des aptitudes activées, puis faites éclater les Bloons envahisseurs jusqu'au dernier !

Rejoignez des millions d'autres joueurs qui profitent des formidables fonctionnalités en développement constant qui offrent un nombre infini d'heures de jeu du meilleur contenu de stratégie disponible.

MISES À JOUR DE CONTENU ÉNORMES

Coop à 4 joueurs ! Jouez chaque carte et mode de jeu avec jusqu'à 3 autres joueurs dans des parties publiques ou privées.

Événements de boss ! Les redoutables boss Bloons représenteront un défi pour les défenses les plus solides – affrontez-les en solo ou avec jusqu'à 3 autres joueurs.

Odyssées ! Mesurez-vous à une série de 3 à 5 cartes liées par thème, par règles et par récompenses !

Boutique de trophées ! Gagnez des trophées pour débloquer des dizaines d'articles d'apparence qui vous permettent de personnaliser vos singes, les Bloons, les animations, la musique et bien plus encore !

TOURS DE SINGE ET HÉROS ÉPIQUES

22 tours de singe puissantes, dotées chacune de 3 voies d'amélioration et d'aptitudes activées uniques.

Parangons ! Découvrez l'incroyable puissance des nouvelles améliorations parangon, surtout contre les boss Bloons !

14 héros variés dotés de 20 améliorations distinctives et de 2 aptitudes spéciales, ainsi que d'apparences et d'expressions vocales à débloquer.

GÉNIALITUDE SANS FIN

Jouez où vous le souhaitez - le mode solo hors ligne ne requiert aucune connexion à un réseau !

60 cartes dessinées à la main font de chaque partie un défi tactique distinct.

Connaissances de singe ! Plus de 100 méta-améliorations qui apportent de la puissance lorsque vous en avez besoin, pour vous attaquer aux cartes difficiles et aux manches de jeu libre de niveau plus élevé.

Pouvoirs et singes instantanés ! Gagnés en jouant, dans les événements et en réalisant des succès, ils sont amusants à collectionner et renforcent votre puissance d'éclatement lorsque vous en avez besoin !

Et il y a plein d'autres choses encore ! Lors de chaque mise à jour, nous ajoutons autant de contenu au jeu et nous le peaufinons autant que possible, et nous continuerons d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, du nouveau contenu et de nouveaux défis via des mises à jour régulières.

Bon, ces Bloons ne vont pas s'éclater tout seuls... Aiguisez vos fléchettes et allez jouer à Bloons TD 6 !