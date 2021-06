Epic Games Store : Sonic Mania et Horizon Chase Turbo gratuits cette semaine, un jeu de réflexion étrange offert ensuite

C'est encore une belle semaine qui attend les adeptes de l'Epic Games Store. Pour fêter les 30 ans de Sonic, l'apprécié Sonic Mania peut être ajouté gratuitement à votre ludothèque d'ici le 1er juillet. Et dans le même temps, l'hommage aux jeux de course des années 80 qu'est Horizon Chase Turbo est aussi offert.

Pour les descriptions et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Sonic Mania

La célébration ultime du passé et du futur. Une toute nouvelle aventure pleine de bosses uniques, de paysages 2D vallonnés et de jouabilité classique amusante. Sonic Mania transporte le jeu de plateforme rétro au rythme effréné vers le futur avec des graphismes 2D au pixel près à 60 fps.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de jeux populaires des années 80 et 90 tels qu'Out Run, Top Gear (SNES) et Rush. Le gameplay classique en arcade vous promet des courses effrénées et amusantes.