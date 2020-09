RollerCoaster Tycoon 3 : une Complete Edition améliorée annoncée sur PC et Switch

Frontier Developments vient de dévoiler aujourd'hui RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, premier jeu de son nouveau label Frontier Foundry qui est comme son nom l'indique une version complète, et légèrement modernisée, de son jeu de gestion et de simulation dans un parc d'attractions, sorti à l'origine en 2004.

Attendu sur ordinateurs et Nintendo Switch, RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition proposera une nouvelle fois de créer et gérer son parc pour amasser un maximum d'argent en s'occupant des finances, des magasins, des services et du personnel, au travers d'une dizaine de scénarios. 300 types d'attractions, 500 pièces de décors, 60 magasins et services et 20 animaux à dresser seront évidemment de la partie, les joueurs pourront surtout en profiter dans le mode Sandbox. Le titre sortira donc sur PC avec une résolution en 1080p et une compatibilité améliorée pour les nouveaux systèmes d'exploitation, mais le studio a aussi été repensé pour la Switch, avec « des commandes intuitives ». Deux bandes-annonces ont été publiées, une première à retrouver plus haut pour la version PC et une seconde dédiée à la version Switch à admirer juste ici :

La date de sortie de RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition est fixée au 24 septembre 2020 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, ainsi que sur Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver sur la seconde page des images des deux versions, et une Switch Lite à 196,29 € sur Amazon.fr.