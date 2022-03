Ghostrunner : l'extension Project_Hel se lance en vidéo

Alors que One More Level et 505 Games travaillent depuis un moment sur Ghostrunner 2, les studios, aidés par All in! Games, 3D Realms et Slipgate Ironworks, n'oublient pas le premier volet et viennent de lancer Project_Hel, une grosse extension payante qui rajoute pas mal de contenu.

Alors que Ghostrunner nous demandait d'escalader la Tour Dharma, l'extension Project_Hell propose de faire le chemin inverse au travers d'une nouvelle campagne de sept niveaux qui fait office de préquelle au jeu de base. Le joueur incarne Hel, un androïde de combat qui veut réprimer une révolution dans la Tour-ville, mais cette dernière se sert de cette mission pour se rebeller contre ses créateurs. Côté gameplay, Hel dispose d'une Barre de rage, d'un bouclier, d'une attaque surpuissante et d'attaques énergétiques à distance, d'un super saut, d'un dash et d'un boost sensoriel, pour des affrontements dynamiques et assez différents du jeu de base. Bien sûr, il faudra faire face à de nouvelles menaces, dont deux nouveaux boss. Enfin, sachez que Daniel Deluxe a composé de nouvelles musiques pour ce contenu additionnel.

Le DLC Project_Hell est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, contre 14,99 €, et il arrivera plus tard sur Switch. Vous pouvez retrouver Ghostrunner à 26,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Project_Hel : « Vous passez à côté d’un truc en ne laissant pas sa chance à Ghostrunner et Project_Hel ! », selon Jan Gąsior (Writer/Narrative Designer)