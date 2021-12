Ghostrunner : l'extension Project_Hel annoncée en vidéo

Si vous avez joué à Ghostrunner, vous connaissez sans doute déjà bien Hel, un boss à affronter au cours de la campagne. Les développeurs comptaient à l'origine se baser sur ce personnage pour créer un petit contenu additionnel, mais ils présentent aujourd'hui Project_Hel, un DLC complet qui sortira en début d'année prochaine.

Dans Project_Hel, les joueurs de Ghostrunner vont pouvoir contrôler Hel et devront descendre la Tour Dharma, soit l'inverse de ce qui est fait dans le jeu de base. Cette extension sera davantage axée sur le combat, Hel étant plus résistante que le Ghostrunner. Six niveaux seront proposés, avec des ennemis et boss inédits, sans oublier de nouvelles musiques signées Daniel Deluxe. Une bêta privée sera organisée dans les prochains jours, mais sinon, il ne faudra pas attendre bien longtemps, la date de sortie de Project_Hel est fixée au 27 janvier 2022 dans Ghostrunner.

En plus de cela, les développeurs annoncent l'arrivée d'un pack gratuit avec des épées et gants pour célébrer les fêtes de fin d'année. Ce petit DLC sera disponible dès le 7 décembre et inclura notamment les lames Nini Wonderland, Rudolphs Run, Solstice et Boon. Vous pouvez retrouver des images du contenu de ce pack sur la seconde page, ainsi que Ghostrunner à 20,99 € sur Amazon.