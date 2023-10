Ghostrunner 2 : le programme et le contenu du Season Pass déjà dévoilés

Ghostrunner 2 sortira dans quelques jours sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, dans plusieurs éditions. 505 Games et One More Level avaient détaillé tout cela en août dernier, et en plus de la version standard, les fans vont pouvoir opter pour des éditions Deluxe ou Brutal.

Cette édition Brutal de Ghostrunner 2 inclura notamment un Pass saisonnier, qui permettra d'accéder à un nouveau mode de jeu et des packs de cosmétiques après la sortie du jeu de base. Les studios publient déjà une courte bande-annonce pour détailler cela, le programme est déjà chargé :

7 décembre 2023 : Ice Pack ;

Février 2024 : Dragon Pack ;

Juin 2024 : Heat Pack ;

Septembre 2024 : Endless Moto Mode ;

Octobre 2024 : Anniversary Pack.

Les joueurs auront donc du contenu additionnel pendant au moins un an avec ce Season Pass, même s'il faudra attendre de longs mois avant de mettre les mains sur le mode de jeu additionnel. La date de sortie de Ghostrunner 2 est fixée au 26 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 33,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.