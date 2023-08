Ghostrunner 2 : date de sortie, trailer effréné et détails des éditions, qui ne vous ruineront pas

C'est lors du dernier PlayStation Showcase que 505 Games et One More Level ont enfin dévoilé la première bande-annonce de Ghostrunner 2, la suite du jeu d'action cyberpunk à la première personne où le protagoniste Jack reviendra trancher avec style des ennemis au sein d'une ville futuriste et des wastelands l'entourant, avec cette fois la possibilité de conduire une moto. Nous savions sa sortie prévue pour la fin d'année et une bêta fermée a récemment été annoncée. Des annonces sont prévues pour ce lundi 21 août, dont l'ouverture des précommandes, mais l'Epic Games Store a vendu la mèche avant l'heure concernant plusieurs détails.

En effet, la boutique en ligne indique tout simplement que Ghostrunner 2 sera disponible le jeudi 26 octobre 2023. Pas moins de trois éditions seront alors proposées, du moins au format numérique. L'incontournable leaker français billbil-kun en dévoile d'ailleurs les prix. La standard coûterait ainsi 39,99 €, la Deluxe serait vendue 49,99 € et la Brutal ferait monter la facture à 69,99 €. Autant dire qu'il ne faudra pas se ruiner pour se faire plaisir, reste à voir ce qui sera ajouté à chacune. Nous ne tarderons pas à la savoir et nous mettrons alors à jour cet article. Il est également fait mention des bonus de précommande dans la description du jeu :

Préachetez Ghostrunner 2 pour recevoir le pack Katana Traditionnel, comprenant les apparences Main et Épée Traditionnelle Dorée et Dragon aux Yeux Rouges.

Le sang va couler dans le jeu d'action FPP hardcore très attendu se déroulant un an après les événements de Ghostrunner. Aventurez-vous dans ce monde futuriste cyberpunk post-apocalyptique se déroulant après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour du Dharma, dernier refuge de l'humanité. Jack est de retour pour affronter la terrible secte IA qui s'est réunie à l'extérieur de la Tour du Dharma, et façonner l'avenir de l'humanité.

Avec d'incroyables mécaniques de combats au katana, une exploration approfondie du monde au-delà de la Tour du Dharma, des niveaux non linéaires aux sections complexes à moto, de nouveaux modes... et toute l'action que vous avez adorée dans Ghostrunner. Les combats de boss plus interactifs laissent le joueur choisir comment survivre aux adversaires les plus coriaces.

Devenez le cyberninja ultime

Ghostrunner 2 incorpore de nouvelles compétences permettant au joueur d'être plus créatif et de rendre accessibles les combats les plus exigeants. Les ennemis de Ghostrunner 2 ont un comportement unique qui dépend des compétences utilisées contre eux, pour un nouveau défi à chaque combat. Le système de progression repensé permet au joueur de faire des tests et personnaliser son approche.

Des caractéristiques époustouflantes et immersives

Maîtrisez le Cybervoid, si vous espérez survivre... Affrontez de nouveaux ennemis de taille tout en sillonnant des environnements interactifs, tels que des tonneaux explosifs, des murs destructibles, des entités neutres qui peuvent vous aider, et bien d'autres améliorations qui pimenteront et égaieront les combats. Vous en voulez encore plus ? Alors, allez plus loin dans l'intrigue et l'univers du jeu avec le nouveau système de dialogue.

Les sons du Cybervoid

Sauvez l'humanité avec style et décimez vos adversaires au rythme de la bande-son synthwave captivante, comprenant les nouvelles musiques synthwave de Daniel Deluxe, We Are Magonia, Gost, Dan Terminus, et bien d'autres.

*Le Pack Katana Traditionnel sera vendu séparément ultérieurement.