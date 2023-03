Front Mission 2: Remake, date de sortie, trailer et nouveautés pour le portage Switch du jeu de mechas de Square Enix

La série Front Mission de Square Enix a beau être appréciée au Japon, elle aura mis du temps à débarquer en Europe. Les premiers volets n'étaient ainsi jamais arrivés jusque chez nous, jusqu'à ce que Forever Entertainment entreprenne de porter la trilogie originale sur Nintendo Switch. Il a débuté l'opération avec Front Mission 1st: Remake l'année dernière et s'apprête à enchaîner avec Front Mission 2: Remake.

Le titre paru en 1997 sur PlayStation sera traduit pour la première fois en anglais, français, espagnol, portugais, italien, allemand, polonais et chinois, et profitera de graphismes et effets visuels modernisés, d'une option de caméra libre pour zoomer sur le terrain, d'options inédites de peinture et camouflage, et d'une bande-son réorchestrée. Une bande-annonce vient d'être dévoilée pour apprécier la modernisation du RPG tactique, dont la date de sortie est au passage fixée au 12 juin 2023 sur Switch.

Un RPG tactique incontournable fait son grand retour ! Le deuxième jeu inscrit dans la trame principale de Front Mission est enfin disponible en dehors du Japon pour la première fois. FRONT MISSION 2 mêle stratégie poussée et histoire complexe. 12 années se sont écoulées depuis le second conflit de Huffman. La République populaire d’Alordesh frappée par la pauvreté a subi un grave déclin économique après la fin de la guerre. En juin 2102, les soldats de l’armée d'Alordesh, menés par Ven Mackarge, se soulèvent en masse pour déclarer leur indépendance face à l’O.C.U. (L’Union Coopérative de l’Océanie). Ash, un soldat de l’O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s’en suit, mais l’Alordesh est complètement envahi par l’Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s’infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d’Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l’existence d’un vaste complot derrière ce coup d’État. Dans FRONT MISSION 2, on adopte le point de vue de trois personnages différents : Ash, Lisa et Thomas. Cela offre une vision qui dépasse la simple dichotomie entre le bien et le mal. FRONT MISSION 2: Remake conserve le scénario élaboré, les combats stratégiques au tour par tour et les options de personnalisation des Wanzers qui ont fait la renommée du premier opus. Profitez de ce titre comme jamais auparavant avec des graphismes actualisés et de nouvelles fonctionnalités et améliorations : Support pour plein de nouvelles langues ;

Nouvelle option de « caméra libre » pour zoomer pendant le jeu et voir les Wanzers en détail ;

De nouvelles options de teintes et de camouflages ;

Effets modernes dans le jeu ;

Bande-son réorchestrée.

