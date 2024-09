Ghostrunner 2 : une grosse nouveauté lancée en vidéo

505 Games et One More Level ont lancé en octobre dernier Ghostrunner 2, suite de leur jeu d'action et de plateforme à la première personne. Les studios ont depuis déjà lancé plusieurs contenus additionnels, le Season Pass est bien chargé et aujourd'hui, c'est un nouveau mode de jeu qui est rajouté.

Ghostrunner 2 accueille l'Endless Moto Mode, un mode de jeu permettant de grimper sur le bolide à deux roues et de foncer sur des pistes générées de manière procédurale. De nombreux obstacles et défis se dressent sur votre chemin, la difficulté est croissante et le but est évidemment d'aller le plus loin possible pour obtenir le meilleur score, basé sur la distance parcourue et la vitesse atteinte.

L'Endless Moto Mode est vendu 7,99 €, il est également inclus dans le Season Pass et la Brutal Edition. En plus du mode de jeu, les joueurs peuvent obtenir la skin Void pour la moto et devront accomplir des défis pour débloquer les skins Neon pour l'épée, le gant et le véhicule. Vous pouvez retrouver Ghostrunner 2 à 38,81 € sur Amazon.