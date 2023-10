Ghostrunner 2 : deux bonnes nouvelles d'un coup avant la sortie

Après un premier épisode qui mélangeant habilement l'action au katana et la plateforme dans une ambiance cyberpunk, 505 Games et One More Level sortiront dans quelques semaines Ghostrunner 2, qui reprendra la même recette en rajoutant quelques nouveautés au passage. Une démo est déjà disponible, mais les joueurs vont encore pouvoir remettre les mains sur le titre avant sa sortie.

Les développeurs annoncent que Ghostrunner 2 est présent au Steam Next Fest, ou Steam Néo Fest, qui permet jusqu'au 16 octobre prochain d'essayer des centaines de démos de divers jeux, dont celui de 505 Games et One More Level donc. Mais surtout, les studios annoncent que Ghostrunner 2 est gold, le développement est terminé et le titre sera bien à l'heure à la fin du mois.

La date de sortie de Ghostrunner 2 est fixée au 26 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une accès anticipé de 48 heures en précommandant la Brutal Edition, sans oublier le Traditional Katana Pack avec deux skins de lame et de main pour tout bonus de précommande, qu'importe l'édition. Vous pouvez d'ailleurs réserver votre exemplaire de Ghostrunner 2 à partir de 33,99 € sur Amazon, Gamesplanet et la Fnac.