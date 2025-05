ASUS ROG Ally 2 : deux nouvelles consoles ont leaké, dont un modèle Xbox !

ASUS a frappé fort avec la ROG Ally, un PC-console portable qui a réussi à faire un peu d'ombre au Steam Deck de Valve, en proposant surtout une meilleure puissance. Le constructeur a déjà proposé une version plus abordable, puis un modèle X plus puissant, mais il veut aller encore plus loin avec une ROG Ally 2, qui vient de fuiter avec une demi-surprise.

Comme le rapporte 91mobiles (via VideoCardz), la Commission fédérale des communications (FCC) a enregistré deux modèles de ROG Ally 2, dont une console noire avec... un bouton Xbox ! Eh oui, comme le laissaient entendre certaines rumeurs et quelques teasings, Microsoft travaillerait main dans la main avec ASUS pour produire une console portable, reste à savoir si cette ROG Ally 2 embarquera l'OS amélioré évoqué par le géant américain, ou Windows 11.

Concernant les spécificités techniques de ces consoles, les ROG Ally 2 embarqueraient un écran 7 pouces à 120 Hz, le modèle Xbox disposerait de 64 Go de RAM LPDDR5X-8533 et d'un processeur AMD 8 cœurs Ryzen Z2 Extreme 36W. L'autre modèle aurait droit à un processeur 4 cœurs AMD Aeirth Plus 20W, une puce déjà aperçue sur la Toile cette année et qui ne serait finalement pas dédiée au Steam Deck 2, mais bien à cette ROG Ally 2.

Côté design, il y a également du gros changement, les ROG Ally 2 ressemblent moins à d'énormes blocs compacts, nous avons là de véritables poignées au niveau des manettes sur les côtés de l'écran, la prise en main devrait être plus agréable. Les boutons ABXY du modèle blanc reprennent d'ailleurs le code couleur des manettes Xbox, mais sur les photos de la FCC, c'est bien le modèle noir qui serait affublé du fameux bouton Xbox.

Notons qu'un autocollant noir semble être apposé sur le bouton de la ROG Ally 2 blanche, il faudra patienter jusqu'à l'officialisation pour avoir des informations plus précises. Nous avons sans doute rendez-vous à la fin du mois, que ce soit pendant la conférence Microsoft Build (du 19 au 22 mai) ou le Computex (du 20 au 23 mai), pour découvrir ces consoles portables.

D'ici là, vous pouvez retrouver la ROG Ally X à 899 €.

