BON PLAN : l'ASUS ROG Ally Z1 Extreme à un prix jamais vu !

L'ASUS ROG Ally Z1 Extreme est encore aujourd'hui considérée comme la meilleure console portable sous Windows 11. Une machine puissante capable de faire tourner de nombreux jeux vidéo nativement ou en cloud gaming, avec un écran Full HD (1080p) de 7 pouces à 120 Hz, un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme (jusqu'à 5,10 GHz), une AMD Radeon Graphics (jusqu'à 2,7 GHz et 8,6 Teraflops), 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 Go.

Même si une version améliorée a été annoncée récemment, la console reste une référence et elle est en ce moment à un prix ridiculement bas. À l'occasion des soldes d'été 2024, Cdiscount affiche l'ASUS ROG Ally Z1 Extreme à 534,99 € au lieu de 699,99 € ! Il faut utiliser le code « 15DES129 » pour obtenir ce prix dans le panier, rappelons enfin que trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sont offerts.

Puissance de jeu optimisée



L'ASUS ROG Ally est équipé d'un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, basé sur l'architecture Zen avec un processus de 4 nm, offrant 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence de boost allant jusqu'à 5,10 GHz. Ce processeur garantit des performances exceptionnelles pour les tâches gourmandes en puissance, comme les jeux vidéo. Associé à 16 Go de mémoire LPDDR5, il assure des performances fluides même lors de l'exécution simultanée de plusieurs applications ou jeux. Son stockage de 512 Go SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 assure une vitesse élevée, tandis que son écran 7 pouces FHD avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits offre une expérience visuelle immersive. Avec des fonctionnalités telles que le Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, la technologie FreeSync Premium et des caractéristiques audio avancées comme le Dolby Atmos, cet appareil est conçu pour offrir des performances haut de gamme dans un format compact et léger. ROG Intelligent Cooling Les composants de jeu de premier plan génèrent de la chaleur, ce qui peut avoir un impact sur les performances et les niveaux sonores. La ROG Ally intègre un système de refroidissement avancé pour maintenir des performances optimales même lors d'une utilisation intensive. Ses composants internes sont conçus pour rester à des températures efficaces. Compétition Hertzienne En tant que machine de jeu spécialisée, la ROG Ally offre des options d'affichage Full HD 120Hz. Les écrans à taux de rafraîchissement élevé sont essentiels pour les jeux de compétition, car ils adoucissent les animations et facilitent le suivi des mouvements des ennemis. Même dans les jeux les plus rapides, la ROG Ally peut vous aider à garder le cap sur votre cible. Certains modèles ont un temps de réponse de 7 ms. Une communication limpide Avec un système audio équipé de la technologie Dolby Atmos et des haut-parleurs à Smart Amplifier, la ROG Ally offre un son immersif et de haute qualité pour une expérience audio enrichie. Connectivité Polyvalente La ROG Ally dispose d'une variété de ports incluant un ROG XG Mobile Interface et USB Type-C combo port, ainsi qu'un UHS-II microSD card reader, offrant une connectivité étendue et des options polyvalentes pour les périphériques. Divertissement Sans Limite Profitez de l'expérience de jeu ultime avec l'inclusion d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 3 mois. Accédez à une vaste bibliothèque de jeux sur votre PC pour des heures de divertissement.

