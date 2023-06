UNBOXING ROG Ally + Ally Travel Case et ROG Cetra Core (pack précommande chez Asus)

Depuis le 13 juin dernier, la ROG Ally est disponible à la vente. Diverses offres de précommandes ont été proposées et nous avions opté pour celle du site d'Asus qui, pour un petit euros de plus, permettait de recevoir la console mais aussi sa housse de transport et les écouteurs à fil ROG Cetra Core. Pour la petite histoire, c'est Fedex qui a livré le colis et tout s'est passé dans les temps et sans encombres.

Le premier contact avec la ROG Ally se fait avec sa boite qui est sobre, compacte et conçue dans le respect des normes de recyclage actuelle. En plus de la console, il y a les notices, le chargeur et un (ridicule ?) socle en carton permettant de poser la console à la verticale sur une table. Si ce dernier est efficace, il n'empêche que cela fait plutôt cheap et qu'un vrai socle en dur n'aurait pas été de refus.

La housse de transport est noire et plutôt jolie avec la tagline « REPUBLIC OF GAMERS » inscrite en blanc deux fois sur la tranche. Elle est malheureusement souple, ce qui ne protègera clairement peu la console qui est dedans en cas de chute. Certes, l'écran est bien protégé par une plaque solide qui vient se poser par dessus, mais voilà, si l'ensemble vous échappe, une casse ou un déboitage de la coque nous semble probable.

Les écouteurs ASUS ROG Cetra Core, noirs et rouges, sont très typés gaming avec leur formes angulaires. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui tiennent parfaitement en place de part les deux petites laguettes en caoutchouc qui viennent se caler dans le pavillon des oreilles. Côté son, il est dans la bonne moyenne avec un son clair sans distorsion et avec des basses très corrrectes. Petit plus, il est vendu avec une housse de transport, des bouchons d'oreille et des languettes de blocage de différentes tailles.

Vous pouvez trouver la ROG Ally à 799,99 euros chez Boulanger, Fnac, CDiscount ou sur le site du constructeur ASUS.