ASUS dévoile la ROG Ally X, qui fait tout en mieux

La ROG Ally d'ASUS reste encore à ce jour le meilleur hybride ordinateur/console portable, une machine nomade et puissante, capable de faire tourner un tas de jeux PC dans de très bonnes conditions. Le constructeur a déjà lancé une autre version, moins puissante et moins chère, mais il dévoile cette semaine la ROG Ally X.

Concrètement, il s'agit de la même console portable que la ROG Ally première du nom, mais en mieux. Aucune concession n'a été faite sur la puissance, mais ASUS a amélioré la prise en main, le système de refroidissement, l'espace de stockage, la vitesse de la RAM et surtout l'autonomie. Voici la ROG Ally X présentée par ASUS :

Plus d'espace de stockage, une RAM plus rapide et une meilleure autonomie de la batterie

Élaborée en tenant compte des commentaires des utilisateurs, la ROG Ally X optimise un grand nombre de ses composants internes essentiels. Le nouveau disque SSD de 1 To permet aux utilisateurs de stocker tous leurs jeux, contre 512 Go sur la version originale de la ROG Ally. En outre, la ROG Ally X est équipée d'une carte mère repensée dotée d'un slot M.2 2280, ce qui permet aux utilisateurs de faire évoluer plus facilement leur stockage vers des disques plus volumineux que par le passé. Cette mise à niveau du stockage s'accompagne de 24 Go de RAM LPDDR5X-7500 pour une plus grande flexibilité. En tant qu'APU, le AMD Ryzen Z1 Extreme partage sa RAM vidéo avec la RAM système de l'appareil. Les jeux modernes utilisant plus de VRAM pour des textures haute résolution et réalistes, les 24 Go de mémoire système permettent aux utilisateurs d'allouer plus de mémoire au système et au GPU pour de meilleures performances dans la prochaine génération de titres AAA.

Enfin, la ROG Ally X a également été munie d'une batterie de 80 Wh, soit le double de la capacité du modèle précédent, afin que les utilisateurs puissent jouer plus longtemps en autonomie. Malgré cette amélioration considérable de l'autonomie de la batterie, la ROG Ally X ne pèse que 70 grammes de plus que la ROG Ally originale, la répartition du poids étant parfaitement centrée sur le pouce et l'index du joueur lorsqu'il saisit l'appareil. Son poids de 678 g semble donc plus faible que ce qui est attendu, assurant ainsi un confort de jeu et une portabilité optimale pour tous les utilisateurs.

Commandes et connectivité mises à jour

La ROG Ally X présente un châssis repensé dans un tout nouveau coloris noir, avec des poignées légèrement plus profondes et une forme plus arrondie pour un meilleur confort, sans ajouter une épaisseur significative à l'appareil. Les boutons et les manettes sont disposés dans un angle légèrement plus ergonomique, avec une inclinaison des gâchettes qui facilite la pression. Les boutons macro situés à l'arrière sont également plus petits, afin de réduire les pressions accidentelles tout en restant facilement accessibles.

Les joysticks ont été remplacés par de nouveaux modules plus durables, d'une durée de vie de 5 millions de cycles, avec des ressorts plus rigides pour une courbe de réponse plus familière aux joueurs chevronnés. Le D-Pad a également été amélioré, avec une saisie plus précise dans les huit directions pour les jeux de combat et les jeux rétro.

Les utilisateurs ont réclamé en grande majorité des E/S plus universelles, c'est pourquoi le port XG Mobile d'origine a été remplacé par deux ports USB-C sur la ROG Ally X, dont l'un est compatible Thunderbolt pour une large interopérabilité avec les stations d'accueil et les GPU externes de fabricants tiers.

Un meilleur refroidissement sur toute la ligne

Pour accueillir la nouvelle batterie, la ROG Ally X dispose de ventilateurs plus petits de 23 %, mais dont les pales sont 50 % plus fines afin d'améliorer le flux d'air. Deux nouveaux conduits dans le boîtier du ventilateur dirigent l'air vers le haut et l'extérieur en direction d'un troisième orifice d'évacuation situé sur le bord supérieur de la ROG Ally X. Cette nouvelle solution thermique permet d'augmenter de 24 % le volume d'air poussé à travers l'appareil, refroidissant non seulement les composants internes mais aussi l'écran tactile, qui enregistre jusqu'à 6°C de moins pour une utilisation à long terme plus confortable.