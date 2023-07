GUIDE ROG Ally : comprendre l'univers PC gaming et y faire ses premiers pas !

La ROG Ally se vend parfaitement bien et semble s'ouvrir à un marché qui ne lui était pas forcément destiné, celui des consoles traditionnelles. De prime abord, cela peut surprendre, mais le fait est là : des joueurs console migrent vers la proposition d'ASUS, sans pour autant avoir le bagage ou la compréhension nécessaire du monde PC. Retroussons nos manches et allons les accueillir comme il se doit.

PC vs Console







Remontons dans le temps pour bien comprendre ce qui diffère entre les consoles et PC. Les premières n'étaient dédiées qu'à une seule et même fonction : le jeu vidéo, là où les seconds ont toujours été considérés comme des machines à tout faire. Depuis toujours et encore aujourd'hui, les « consoleux » et les « PCistes » se livrent une guerre bon enfant. Les joueurs console reprochent la complexité des PC et les « PCistes » se gargarisent du fossé technologique obtenu par celle-ci, ainsi que de l'accès à un catalogue plus étoffé et d'une prétendue supériorité intellectuelle.



Puis les consoles se sont au fil du temps transformées en ersatz de PC :

Les développeurs de jeux ne souhaitaient plus passer des mois, voire des années à optimiser leurs jeux qui tournent sur des kits de développement (PS2-PS3 en tête) bien éloignés d'une architecture PC. Ce changement, opéré par les constructeurs, a permis d'ouvrir la boîte de Pandore. Ce n'est que très récemment dans l'histoire du jeu vidéo que nous avons des consoles pouvant se connecter à Deezer, Spotify, YouTube, Netflix ou Disney +, entre autres.

De nos jours, quid de la différence ?





Les différences continuent de s'estomper, il est désormais possible sur console de jouer avec un clavier et une souris, et sur Internet évidemment. Au final, qu'est-ce qui différencie réellement les joueurs PC et console ? La productivité (Word, Excel, Photoshop....), les mods (jeux modifiés) et toujours la sacro-sainte optimisation. Une console est un produit fermé, non évolutif et standardisé. Un PC est un mélange plus ou moins exotique de composants qui le rend plus ou moins puissant, et modifiable à souhait. Les PC et les jeux peuvent être réglés aux petits oignons, là où les consoles se contentent d'afficher le jeu inséré, même si c'est de moins en moins vrai...

La transformation des consoles en PC amène des problèmes qu'elles n'avaient pas avant







Depuis plusieurs Noëls maintenant, beaucoup de joueurs se plaignent de ce phénomène. Pour preuve, il est désormais risqué de proposer un AAA à un enfant le 24 décembre à minuit. Et pour cause, il lui faudra télécharger des mises à jour de plus d'une centaine de Go pour en profiter, autant dire que si vous avez un ADSL 2 Mo, votre chère tête blonde (brune ou rousse) devra attendre le lendemain matin pour y jouer : un véritable ascenseur émotionnel ! Par ailleurs, il faut paramétrer les consoles à Internet, le contrôle parental, lier ce dernier à son smartphone, faire les mises à jour, payer un abonnement pour jouer en ligne, etc. Il est loin le temps de la NES où il suffisait d'insérer la cartouche et d'appuyer sur le bouton power pour en profiter.

Les deux mondes s'apprêtent à fusionner







La fine pellicule qui opposait les deux mondes est en train de disparaître, et ce depuis 2015 avec la première console PC portable Windows, la GPD Win. À l'époque, la promesse n'était pas de faire tourner les jeux PC (jusque-là jugés accessoires), mais bien d'émuler le plus de plateformes possible. Le but était de faire tourner des jeux console sur une architecture d'ordinateur, et bien sûr accessoirement jouer à des productions PC.

La technologie continue d'évoluer, tellement d'ailleurs qu'il est désormais possible de jouer en toute mobilité à ses jeux PC. La ROG Ally se positionne comme un PC qui peut faire tourner tous les jeux, y compris ceux des consoles. Pour 799,99 €, vous avez votre PC de bureau, un laptop gamer et une console nomade (via l'émulation). ASUS l'a bien compris et souhaite avant tout que son produit soit qualifié de console portable ultime ou du futur.

Console = ordinateur simplifié ?







Fin juin 2023. La seule différence entre console et PC, ce sont les mods et le catalogue, même avec des monstres à base de RTX 4090 et d'i9 de dernière génération, le fossé graphique entre une PS5 (ou une Xbox Series X) par rapport à un PC gamer à 1 500 ou 2 000 euros n'est pas aussi important que cela ne l'était à l'époque. Chez Sony ou Microsoft, il est désormais possible d'optimiser ses jeux sur sa propre console, avec les fameux profils Performance ou Qualité, hérités de l'univers PC. Encore mieux, Microsoft est le seul constructeur de console à en proposer une que le joueur n'a pas besoin d'acheter pour en profiter.

Alors, finalement, la ROG Ally, c'est une console oui ou non ?





Le débat n'a plus lieu d'être, les jeux PC sortent sur console et inversement, la ROG Ally possède d'ailleurs une surcouche (Armoury Crate) qui permet d'afficher une interface console, ce qui explique pourquoi les gamers ont tant de mal à expliquer clairement le produit d'ASUS, trop habitués à ce que la frontière, aussi fine soit-elle, demeure.

N'hésitez pas à vous rendre en page suivante pour le reste du guide : que devez-vous prévoir avant de recevoir ou de vous offrir la ROG Ally ?