Ghostrunner 2 : une bonne nouvelle pour les impatients et du gameplay qui tranche sec

Ghostrunner 2 arrivera le mois prochain sur ordinateurs et les consoles de salon de dernière génération, mais certains joueurs ont déjà pu essayer le nouveau jeu d'action et de plateforme cyberpunk de 505 Games et One More Level grâce à une bêta fermée. Mais voilà une bonne nouvelle pour tous les autres joueurs.

Ghostrunner 2 est présent au PlayStation State of Play ce soir avec une nouvelle bande-annonce de gameplay, c'est toujours aussi nerveux et les fans du premier volet ne devraient pas être déçus avec cette suite. Mais si jamais vous ne comptez pas attendre le mois prochain pour essayer le jeu, voilà qui va vous ravir, une démo de Ghostrunner 2 est disponible sur PlayStation 5 et PC (Steam). Stephen Takowsky, community manager chez 505 Games, rajoute sur le blog PlayStation :

Faites ressortir le cyberninja en vous et devenez le prochain Ghostrunner. Le destin de l’humanité est plus incertain que jamais et la Tour du Dharma doit faire face à de nouvelles menaces. Vous allez devoir évoluer pour survivre, car le vide du pouvoir laissé après la défaite du Maître des clés éveille les convoitises de plusieurs partis. L’attente touche à sa fin ! La démo de Ghostrunner 2 est désormais disponible sur PlayStation 5 et propose aux joueurs un avant-goût de l’expérience cyberpunk qui les attend. Incarnez Jack pour participer à des combats jubilatoires et piloter une moto. Explorez les rues de la Tour du Dharma comme jamais auparavant. La démo offre un aperçu de l’action intense et des combats effrénés qui vous attendent dans Ghostrunner 2. Compétences de Ghostrunner 2 Vous aurez l’occasion de tester certaines compétences incroyables de Jack, chacune ayant un rôle crucial dans votre aventure à la Tour du Dharma et ailleurs : Shuriken – Maîtrisez l’art du lancer de shurikens pour déverrouiller des portes, déclencher des explosions et éliminer des ennemis à distance.

– Maîtrisez l’art du lancer de shurikens pour déverrouiller des portes, déclencher des explosions et éliminer des ennemis à distance. Tempête – Libérez un souffle puissant qui peut éliminer plusieurs ennemis simultanément. Utilisez cette compétence au bon moment pour renvoyer les projectiles sur vos ennemis et interagir avec certains objets.

– Libérez un souffle puissant qui peut éliminer plusieurs ennemis simultanément. Utilisez cette compétence au bon moment pour renvoyer les projectiles sur vos ennemis et interagir avec certains objets. Boost sensoriel – Ralentissez le temps pour éviter facilement les attaques ennemies. Utilisez cette compétence pour surmonter de gros obstacles et récupérer des objets difficiles d’accès.

– Ralentissez le temps pour éviter facilement les attaques ennemies. Utilisez cette compétence pour surmonter de gros obstacles et récupérer des objets difficiles d’accès. Grappin – Utilisez le grappin pour vous déplacer habilement dans l’environnement, vous permettant ainsi de rejoindre des zones en hauteur et d’explorer des lieux cachés. Un Ghostrunner évolué Les aptitudes au combat de Jack ont évolué et lui permettent désormais de bloquer les attaques ennemies. Les joueurs ont donc un peu plus de contrôle pendant les combats intenses. Les niveaux sont remplis de barils à faire exploser, de rails sur lesquels glisser, de murs destructibles aux nombreux secrets et d’entités neutres qui peuvent vous donner l’avantage.

La date de sortie de Ghostrunner 2 est toujours fixée au 26 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.