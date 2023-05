Ghostrunner 2 : une première bande-annonce tranchante et à moto pour le jeu d'action cyberpunk

En 2020, les amateurs de parkour à la première personne et d'ambiance cyberpunk ont pu découvrir Ghostrunner, qui a rapidement séduit aussi bien les joueurs que la critique, bénéficiant de divers DLC dont une extension Project_Hel, réunis l'an dernier dans une Complete Edition. L'éditeur 505 Games et les développeurs de One More Level ont décidé de surfer sur ce succès en concevant une suite, qui avait été officialisée en 2021 et dont nous n'avons eu depuis que quelques concept arts, en plus de légères promesses sur sa forme. Si vous attendez ce projet, le PlayStation Showcase a donc dû vous faire plaisir, puisque la toute première bande-annonce du jeu y a été diffusée.

Cette suite se déroulant un an après les évènements du premier épisode nous fera toujours incarner le Ghostrunner, alias Jack pour les intimes, ninja cybernétique qui s'est échappé de la Tour Dharma, se retrouvant alors dans les wastelands. Ce monde plus ouvert au lore approfondi sera l'occasion pour le studio de nous proposer des phases véhiculées en moto, toujours en vue subjective. Pas de panique, cette liberté d'exploration accrue ne mettra pas de côté les affrontements exigeants et vifs sur fond de synthwave, qui seront toujours aussi soignés, avec tout un tas de compétences et pouvoirs inédits à notre disposition pour venir à bout des obstacles se dressant sur notre route, dont de nouveaux ennemis évidemment. Vous pouvez par ailleurs retrouver quelques visuels en page suivante.

Ghostrunner 2 est toujours prévu pour la fin d'année 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Si son univers vous séduit, sachez que le premier épisode est vendu à partir de 28,90 € sur Amazon pour consoles, tandis que la Complete Edition pour ordinateurs coûte 39,99 € du côté de GOG.com.