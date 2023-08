Ghostrunner 2 : inscrivez-vous dès maintenant pour la bêta fermée, de grosses annonces teasées pour bientôt

Suite au succès de Ghostrunner, One More Level et 505 Games ont décidé de produire une suite avec encore plus de séquences d'action cyberpunk et de niveaux à traverser au plus vite avec des compétences de parkour futuristes. Ghostrunner 2 a officiellement été révélé en mai dernier et promet encore plus de capacités spéciales, et même des passages à moto pour diversifier l'expérience.

Bonne nouvelle, les choses vont s'accélérer pour le titre, car les inscriptions pour une bêta fermée viennent d'être ouvertes (via ce formulaire à remplir) : certains joueurs devraient donc bientôt pouvoir éprouver le jeu pour faire ressortir ses défauts. Nous n'avons pas de bande-annonce inédite à nous mettre sous la dent au passage, mais un trailer récapitulant l'histoire du premier volet a tout de même été diffusé. Et, surtout, One More Level a indiqué qu'il ferait des « annonces majeures » le 21 août 2023, en amont de la gamescom 2023 : comme Ghostrunner 2 est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, nous pouvons espérer découvrir une date de sortie, une bande-annonce de gameplay et pourquoi pas des éditions spéciales, les dates de la bêta fermée et d'autres surprises.

Ghostrunner 2 est le jeu d'action FPP très attendu se déroulant un an après les événements de Ghostrunner. Le sang va couler dans ce futur cyberpunk post-apocalyptique se déroulant après la chute de la Maîtresse des Clés, tyran qui régnait sur la Tour Dharma, dernier refuge de l'humanité. Le joueur façonne l'avenir de l'humanité et affronte le culte violent de l'IA cyberninja qui s'est formé à l'extérieur de la Tour Dharma, pour une expérience épique. Incroyables combats de boss, exploration approfondie du monde au-delà de la Tour Dharma, combats améliorés, nivaux non linéaires aux sections complexes à moto, nouveaux modes palpitants... et toute l'action que vous avez adorée dans Ghostrunner. Le jeu incorpore de nouvelles compétences permettant au joueur d'être plus créatif et de rendre accessibles les combats les plus exigeants. Les ennemis de Ghostrunner 2 ont un comportement unique qui dépend des compétences utilisées contre eux, pour un nouveau défi à chaque combat. Les niveaux du jeu plus polyvalents proposent diverses façons de jouer. Les combats de boss plus interactifs laissent le joueur choisir comment survivre aux adversaires les plus coriaces. Le système de progression repensé permet au joueur de faire des tests et personnaliser son approche. Le nouveau système de dialogues plonge le joueur dans l'intrigue et l'univers du jeu. Nombreux sont les nouveaux types d'ennemis, et certains ont été modifiés pour les adapter au gameplay. L'environnement interactif comprend tonneaux explosifs, murs destructibles, entités neutres qui peuvent aider le joueur et autres améliorations qui pimentent les combats. Avec ses nouvelles fonctionnalités, Ghostrunner 2 est particulièrement rejouable : le joueur peut faire la campagne, grimper aux classements, tester diverses façons de jouer et découvrir de nouveaux modes. Ce jeu est un incontournable pour les fans du premier Ghostrunner et toute personne à la recherche d'une expérience intense, immersive et pleine d'action.

En attendant l'ouverture des précommandes, Ghostrunner est disponible à partir de 26,99 € sur Amazon.fr.

