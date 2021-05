Elite Dangerous: Odyssey, l'énorme extension se lance avec une vidéo épique

Dans quelques heures, les joueurs d'Elite Dangerous vont pouvoir quitter leur vaisseau spatial et se lancer dans une nouvelle aventure avec l'énorme extension Odyssey, qui permettra de poser le pied sur différentes planètes et de découvrir un gameplay de FPS. Frontier Developments se félicite de son alpha publique et s'apprête à lancer l'extension sur PC.

Mais avant cela, le studio partage une bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessus. Une vidéo qui en met plein la vue et qui a de quoi réjouir tous les amateurs de science-fiction, avec de l'aventure et de l'action, pour une odyssée qui s'annonce déjà palpitante. Frontier Developments indique par ailleurs que l'alpha publique a été installée par plus de 12 millions de joueurs dans le monde et que cette extension marque « le début d'une nouvelle ère pour la simulation spatiale de référence ». Les joueurs seront libres de devenir des explorateurs ou des chasseurs de prime, avec la possibilité de trouver des combinaisons spatiales et de l'équipement en adéquation avec son mode de jeu. David Braben, PDG et fondateur de Frontier, commente :

C'est la prochaine étape de ce qui a déjà été un incroyable voyage et un travail d'amour avec Elite Dangerous depuis le Kickstarter il y a plus de huit ans. L'équipe a réussi un exploit fantastique à une échelle époustouflante - du détail d'une empreinte humaine aux vastes distances des systèmes stellaires et au-delà, c'est à couper le souffle, dans une reproduction riche, détaillée et précise de la Voie lactée à l'échelle 1:1. Pour moi, ce n'est pas seulement l'exploration détaillée et le combat, mais la beauté de regarder le ciel nocturne et prendre conscience que chaque petit point lumineux est un corps céleste à explorer.

La date de sortie d'Elite Dangerous: Odyssey est fixée au 19 mai 2021 sur PC, l'extension coûtera 29,99 €, ou 34,99 € dans son édition Deluxe qui inclut également la bande originale officielle. Elle est disponible sur Steam, l'Epic Games Store et FrontierStore.net, des versions pour PlayStation 4 et Xbox One sont attendues dans le courant de l'automne 2021. Vous pouvez déjà retrouver Elite: Dangerous - Legendary Edition à 59,99 € sur Amazon.