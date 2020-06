Elite Dangerous: Odyssey, des combats terrestres façon FPS avec le nouveau DLC du jeu de vaisseaux spatiaux

Apprécié des amateurs de simulation et de science-fiction, Elite Dangerous invite à prendre les commandes d'un vaisseau spatial pour nous transformer en vrai pilote. Au fil de nos explorations, nous pouvons faire grossir notre navire et nous impliquer encore plus dans une économie et un système de développement poussés, sans oublier de participer à des dogfights intenses. L'expérience est aussi bien jouable en solo que façon MMO, avec d'autres joueurs pouvant devenir des alliés ou des ennemis.

Le jeu de Frontier Developments s'agrandit régulièrement avec des extensions comme Horizons, apportant du nouveau contenu scénarisé et des mécaniques inédites, comme l'exploration de certaines planètes avec des robots. Elite Dangerous va aller encore plus loin avec un autre DLC majeur confirmé par une bande-annonce, Odyssey. La grande nouveauté, c'est que nous pourrons cette fois poser pied à terre avec notre avatar pour explorer toutes les planètes de la galaxie et surtout participer à des combats façon FPS, pour une toute nouvelle dimension dans le gameplay.

Un bond de géant

Découvrez la galaxie comme jamais auparavant. Grâce aux nouvelles technologies de pointe, atterrissez sur des planètes spectaculaires, admirez des aurores magnifiques sur des paysages inoubliables, et repérez avant-postes et installations. En un mot, profitez de votre liberté infinie pour étancher votre soif d'exploration ! Tracez votre propre route

Choisissez les contrats que vous remplirez et jouez à votre guise. Vous lancerez-vous dans la diplomatie et le commerce ? Évoluerez-vous plutôt dans les ombres ? Ou multiplierez-vous les affrontements sans merci ? L'incroyable diversité de PNJ, objectifs et environnements est la garantie de missions toujours renouvelées et d'un contenu à l'échelle de la galaxie : quasiment infini. Assemblez votre équipage

Les centres sociaux répartis à travers toute la galaxie sont l'endroit idéal où réfléchir à votre prochaine action. Formez des alliances, proposez vos services ou partez à la rencontre des experts en technologie que sont les ingénieurs. Les avant-postes publics vous permettent aussi d'acheter de nouvelles armes ou d'améliorer votre équipement afin d'optimiser votre style de jeu. La sphère des combats

Participez à des combats en vue subjective intenses, équipez votre vaisseau d'armes et modules variés, et coordonnez les actions de vos coéquipiers afin de dominer un environnement tactique et complexe, lors d'un ballet mortel où se mêlent commandants, VRS et navires interstellaires.

Pour le gameplay pur et dur, il faudra repasser, mais la promesse est déjà là. Elite Dangerous: Odyssey est prévu pour début 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.

