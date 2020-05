Jurassic World Evolution, Planet Zoo et Elite Dangerous se vendent toujours par millions

Frontier Developments sera un acteur important du jeu vidéo ces prochaines années. Il prévoit en effet plusieurs productions par an, dont une adaptation de Warhammer Age of Sigmar en RTS ou des jeux de gestion dans l'univers de la Formule 1.

S'il peut se permettre d'être aussi ambitieux, c'est que ses dernières créations se vendent comme des petits pains. Le studio a fait le point sur les caps dépassés par ses projets ses derniers mois, et ils sont impressionnants. En première ligne, Planet Zoo a dépassé le million de ventes début mai, à peine six mois après son lancement.

Elite Dangerous en était lui à 3,5 millions d'exemplaires en circulation en avril, Jurassic World Evolution a atteint les 3 millions de ventes en mars, tandis que Planet Coaster avait dépassé les 2,5 millions d'unités écoulées en janvier 2020.

« Le confinement est un défi pour de nombreuses personnes et dure plus longtemps que la plupart d'entre nous ne le pensaient, mais c'est formidable de voir autant de personnes se joindre à nos communautés pendant ces moments difficiles à travers tous nos jeux », déclare David Braben, directeur général de Frontier. « Nous sommes toujours ravis de l'engagement, de la passion et des commentaires de nos joueurs, et nous nous réjouissons de l'avenir brillant qui nous attend après le confinement, car nous pensons que beaucoup de nos nouveaux joueurs resteront avec nous sur le long terme. »