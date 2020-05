Warhammer Age of Sigmar : un RTS adapté du jeu de figurines annoncé par Frontier, mais il faudra être patient

Elite: Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World: Evolution ou encore récemment Planet Zoo : Frontier Developments s'est fait remarquer avec ses dernières productions. Et il ne va pas s'arrêter là, car d'autres projets tout aussi intéressants sont prévus pour les années à venir, comme l'équipe le révèle dans le cadre d'un point sur son futur.

D'ici le 31 mai 2021, le studio britannique livrera des portages sur consoles PlayStation et Xbox de Planet Coaster, ainsi qu'une extension payante d'Elite: Dangerous. Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, il prévoit son premier jeu de gestion officiel autour de la Formule 1, ainsi qu'un « jeu multiplateforme non révélé, basé sur une licence majeure internationale ». Le nom Jurassic World Aftermath a été déposé il y a peu, et s'il s'agissait bien d'un titre de Frontier ? Entre juin 2022 et mai 2023, sont enfin prévus la deuxième itération des jeux de F1, et surtout un jeu de stratégie en temps réel basé sur Warhammer Age of Sigmar.



Le projet est évoqué pour la première fois à cette occasion, et transformera donc en RTS le jeu de combat de figurines tactique de Games Workshop. Il ne s'agit pas de la première adaptation de l'expérience : Warhammer Age of Sigmar: Champions revisite déjà cet univers en jeu de cartes depuis l'année dernière sur PC et Switch. Mais vous l'aurez noté, ce nouveau titre ne prendra pas forme avant deux ou trois ans au moins, sur PC et « consoles ».

David Braben, président de Frontier, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer cette licence avec Games Workshop. Je pense personnellement que c'est une excellente nouvelle que deux de ces sociétés britanniques de classes mondiales, créatives, établies et avec une portée internationale collaborent sur un nouveau projet. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de Games Workshop pour faire découvrir le monde riche de Warhammer Age of Sigmar à un large public, grâce à un jeu de stratégie en temps réel immersif et accessible sur PC et consoles. »

À côté de tout cela, Frontier Developments officiera aussi en tant qu'éditeur, avec deux productions soutenues avant la fin mai 2021, trois autres d'ici mai 2022, et enfin cinq ou six par ans pour 2023 et au-delà.