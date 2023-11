Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, le RTS lancé avec une vidéo épique

Frontier Developments lance aujourd'hui Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, son nouveau je ude stratégie en temps réel dans l'univers fantasy de Games Workshop. Le titre est généreux en contenu avec une campagne cinématique solo, un mode multijoueur en 1vs1 ou 2vs2, un mode Conquête et un éditeur de cartes.

En plus de la bande-annonce de lancement, les développeurs font un énorme récapitulatif de ce que propose Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin :

Realms of Ruin est un jeu de batailles tactiques et intenses, qui se déroulent à Ghur, l'un des huit royaumes mortels dans Warhammer Age of Sigmar. Ce jeu RTS palpitant est jouable avec un clavier et souris ou une manette via DirectStep, une interface innovante qui donne aux joueurs sur console la flexibilité et la réactivité des contrôles traditionnels de RTS. Les joueurs sur PC peuvent profiter d'une expérience optimisée pour le clavier et souris, dans la veine classique du genre.

La campagne solo commence avec le détachement des Éternels de l'Orage missionnés pour récupérer un puissant artefact dans les terres marécageuses inhospitalières de Ghur. Ils ont pour but de sauver leur forteresse, Harkanibus, d'un siège incessant par la faction brutal Orruk Kruleboyz, qui habite dans les terres marécageuses. Cependant, ce mystérieux pouvoir a une histoire sombre, et grâce aux perspectives différentes de tous ceux qui sont liés à l'artefact, les commandants découvriront deux autres factions : les Disciples de Tzeentch, les maîtres de la manipulation et tiesseurs du destin, ainsi que la nuée spectrales des Hantenuits. Une histoire pleine de rebondissement attend les fans de la première heure de RTS, les passionnés d'Age of Sigmar, et les curieux de ce genre.

Chaque faction est distincte des autres. Les puissants Éternels de l'Orage apportent de la polyvalence sur tous les terrains grâce à des squads versatiles sur le champ de bataille et des Héros qui multiplient des buffs vitaux et qui lancent des contrôles de foules sur les ennemis. Les malicieux Orruk Kruleboyz ont des unités pas chères, possèdent des escouades défensives solides et envoient des monstres agressifs dans la mêlée. Les Hantenuits prospèrent à travers des nuées d'unités, une grande mobilité et peuvent ressusciter les unités afin qu'elles continuent la bataille. Enfin, les maîtres de la manipulation connus sous le nom de Disciples de Tzeentch sont mortels à distance, utilisent de puissants sorts afin de dominer la bataille et invoquent le redoutable Duc du Changement pour maîtriser la fin de partie. Comprendre leurs forces, leurs faiblesses, et leurs interactions, est une part essentielle du voyage que les joueurs entreprendront dans Realms of Ruin.

Dans le mode multijoueur cross-platform en 1v1 et 2v2, les joueurs peuvent se battre contre des joueurs en ligne ou des IA, et grimper le classement compétitif 1v1. Chaque bataille voit les joueurs se battre pour des Points de Victoire et des points de ressources Arcane Conduit dans une variété de cartes, en construisant des structures défensives et offensives pour se protéger et avancer dans un arbre de compétence pour déverrouiller des nouvelles capacités d'unités. En améliorant leur poste de commande, les joueurs pourront accéder à des unités plus puissantes, des héros et des monstres, et un nombre de population plus élevé, résultant à des batailles épique en fin de partie avec des armes s'entrechoquant, des projectiles de magie, et des démons imposants.

Pour les joueurs qui cherchent plus d'action en mode solo au-delà de la campagne, le Mode Conquête est fait pour eux. Ils peuvent sélectionner une faction et prendre part à de nombreuses batailles en solo contre l'IA sur une carte qui a été générée de façon unique. Des modifications en jeu apportent des imprévus comme la vitesse de déplacement accrue, les dégâts augmentés et la vitesse de capture d'Arcane Conduit accrue. Le but est d'avoir le score le plus haut possible en choisissant entre des multiplicateurs et des vies en plus, tout en se dirigeant vers le combat final de chaque carte. Chaque run est généré indépendamment et peut être partagé facilement.

Realms of Ruin inclut des options de personnalisation approfondies qui offrent une expérience de jeu inédite. Les combattants des quatre factions peuvent être personnalisés à l'aide de l'outil de Personnalisation des Armées et tout cela en utilisant les couleurs de la collection officielle de peintures : Citadel. L'Éditeur de Cartes offre la possibilité de créer des cartes multijoueur, avec une multitude d'options, dont des options du placement et du terrain. Etant cross platform, les cartes peuvent être partagées avec la communauté et téléchargées, pour y jouer et les évaluer. Ces mêmes outils de l'Editeur de Cartes peuvent aussi être utilisé pour créer des dioramas visuellement spectaculaires qui mettent en œuvre les factions de Realms of Ruin dans les moindres détails.