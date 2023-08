Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, une date de sortie, Hantenuits et le mode Conquête

Frontier Developments profite de la gamescom 2023 cette semaine pour redonner des informations concernant Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, son jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de Games Workshop. Le studio a notamment présenté la faction des Hantenuits, ainsi que le mode de jeu Conquête.

Vous pouvez découvrir les Hantenuits dans la bande-annonce ci-dessus, et voici ce que rajoutent les développeurs :

Développé à la fois sur PC et sur consoles, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est le premier RTS à donner vie aux Royaumes des Mortels de l'univers fantastique de Games Workshop. La campagne solo se déroule à Ghur, le royaume sauvage des bêtes, mettant en scène un détachement d'Eternels de l'Orage qui tente de s'emparer d'un puissant artefact et de sauver sa forteresse des Kruleboyz Orruks qui envahissent les marécages.

Au début de ce récit, les Eternels de l'Orage s'aventurent dans Ghur et, après un voyage périlleux, atteignent l'emplacement de cet artefact. Mais celui-ci est retenu par les chaînes éthérées des Hantenuits, les serviteurs de Nagash, qui déclenchent une tempête de Wraiths pour le défendre. Les Hantenuits amènent des hordes de spectres et de monstres sur le champ de bataille de Realms of Ruin, prenant l'avantage par la seule force du nombre. En plus d'apparaître comme antagonistes dans la campagne, les Hantesnuits sont jouables en mode Conquête et en multijoueur, disposant d'un large éventail d'unités inspirées de leurs homologues sur table.

En mode Conquête, les joueurs devront relever une variété de défis générés de façon aléatoire pour atteindre le score le plus élevé, en affrontant à des escarmouches individuelles en 1 contre 1 sur une carte plus vaste, avant de s'engager dans une bataille finale pour achever chaque manche. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît : des règles inédites transforment les conditions du conflit, comme en réduisant considérablement la vision de l'escouade, en accélérant la vitesse de déplacement des unités ou en imposant des limites de temps strictes pour augmenter le niveau de difficulté. Les joueurs devront faire des choix difficiles entre augmenter leur modificateur de bonus ou gagner des vies supplémentaires alors qu'ils se battent sur le terrain pour obtenir le score le plus élevé possible. Chaque partie en mode Conquête est basée sur un numéro de référence qui peut être partagé avec d'autres joueurs.