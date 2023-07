Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, la faction des Orruk Kruleboyz présentée en vidéo

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin a eu droit à une bêta fermée au début du mois, les joueurs doivent désormais patienter jusqu'à une date encore inconnue avant de remettre les mains sur le jeu de stratégie en temps réel de Frontier Developments. En attendant, le studio continue de dévoiler du contenu qui sera accessible au lancement.

Aujourd'hui, les développeurs présentent les Orruk Kruleboyz, une faction de guerriers redoutables dirigés par Bosskitu Dankfeer et avides de réduire la forteresse d'Harkanibus des Stormcast Eternals en cendres. Frontier Developments partage une bande-annonce dédiée à cette faction ci-dessus et fait les présentations en détail :

La ruse et les stratégies fourbes sont la spécialité des Kruleboyz. Ce clan guerrier d'Orruks vivant dans les marécages considère le royaume bestial de Ghur comme son foyer et ne recule devant rien pour le défendre. Dans Realms of Ruin, les Orruks Kruleboyz sont dirigés par le sournois Bosskitu Dankfeer, dont l'objectif est de détruire la forteresse d'Harkanibus des Stormcast Eternals et de s'imposer comme la force dominante des terres sauvages de Ghur. Les Kruleboyz sont jouables dans le cadre de la campagne cinématique solo ainsi qu'en multijoueur, mettant ainsi en scène plusieurs factions.

Parmi les types d'escouades de base, on retrouve les Killbows Beast-skewer, dont l'artillerie à longue portée peut anéantir les adversaires grâce à ses projectiles empoisonnés. De nombreux Égorgeurs Hobgrots qui peuvent grossir leurs rangs au fur et à mesure qu'ils éliminent leurs ennemis sont aussi de la partie. Des monstres plus imposants sont également présents pour soutenir leurs assauts incessants. Parmi eux, le Sloggoth des Marais, un chasseur bipède dirigé par une bande de grots armés de filets, prêt à prendre au piège les ennemis les plus mobiles de Ghur, mais aussi le dévastateur Troggoth Mirebrute. Monté par un cavalier Kruleboyz, il peut lancer une attaque frénétique et dévastatrice sur tous ceux qui se trouvent à sa portée, y compris les autres Orruks.

Cette vidéo présente également le mode multijoueur compétitif de Realms of Ruin, testé récemment par les joueurs lors de la bêta ouverte. Disponible en mode 1v1 et 2v2, l'objectif est de dominer le champ de bataille contre des seigneurs de guerre du monde entier sur une variété de cartes et de retourner le cours de la guerre en leur faveur. Chaque faction offre des forces et des faiblesses différentes, le but étant de capturer les points de ressources du Conduit Arcane, de lancer des escouades plus coriaces que l'ennemi, mais aussi d'améliorer et de spécialiser les forces grâce à l'arbre technologique afin de contrôler le plus de points de victoire pour remporter la bataille.