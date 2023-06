Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, du gameplay et une bêta datée pour le RTS

Le mois dernier, Frontier Developments dévoilait la première bande-annonce de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, un jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de Games Workshop. Le studio nous avait donné rendez-vous en juin pour découvrir du gameplay, et il était présent au PC Gaming Show.

Nous avons donc eu droit à la première bande-annonce de gameplay de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, à admirer ci-dessus. Les développeurs ont également annoncé qu'une première bêta ouverte sera organisée du 7 au 10 juillet prochain, sur toutes les plateformes, qui permettra de contrôler les Stormcast Eternals et les Orruk Kruleboyz, et une seconde phase de test publique sera lancée d'ici la fin de l'été. Les développeurs rajoutent :

Dans les parties multijoueurs de Realms of Ruin, l'objectif est de contrôler plus de points de victoire que l'adversaire, en réduisant son score à zéro dans des parties rapides et stimulantes. Les joueurs se battront sur plusieurs fronts en capturant des Arcane Conduits sur la carte et en renforçant leurs armées en construisant des Bastions à ces endroits, accumulant ainsi plus de ressources au fur et à mesure qu'ils progressent vers l'anéantissement de leurs ennemis. En débloquant des niveaux supplémentaires de l'arbre technologique, chaque faction peut libérer ses escouades les plus meurtrières et les plus spectaculaires, donnant lieu à une lutte acharnée et sans cesse renouvelée pour le contrôle de la carte. Les joueurs qui souhaitent vivre cette expérience par eux-mêmes peuvent s'inscrire pour en savoir plus sur les bêtas ouvertes à l'adresse suivante : www.aosrealmsofruin.com/fr-FR.

Chaque faction du jeu possède des forces et des faiblesses différentes qui évoluent au cours de la bataille. Les Stormcast Eternals sont une force résistante de champions célestes, possédant des armes capables de démanteler n'importe quel ennemi. Leurs escouades de base comprennent des Libérators brandissant des marteaux et des Raptors d'Avant-garde portant des arbalètes. Les combattants les plus avancés incluent des Prosécutors ailés qui font pleuvoir des marteaux célestes du ciel, sans oublier la redoutable Stormdrake Guard, capable de cracher du feu draconique sur le champ de bataille. Les Orruk Kruleboyz, plus nombreux et plus rusés, alignent des escouades spécialisées dans le corps-à-corps appelées Éventreurs et des Embrocheurs pour les combats à distance. Les tirailleurs malicieux comme les Égorgeurs Hobgrots et leurs lance-grenades permettront également aux joueurs de se constituer une armée parfaite pour submerger leurs ennemis dans cet océan de verdure. Au fur et à mesure que les Kruleboyz gagnent en puissance, ils amènent avec eux des monstres violents comme le Sloggoth des Marais et le Mirebrute Troggoth sur les lignes de front pour assurer la victoire.

La bande-annonce du gameplay dévoile ces deux factions qui s'affrontent violemment pour le contrôle de Ghur, le royaume bestial, et met en avant les modèles de personnages et les animations haut de gamme que les joueurs peuvent attendre dans cette vision authentique de l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Dans Realms of Ruin, les joueurs contrôlent l'une des quatre factions de l'Age of Sigmar dans des batailles en temps réel, avec toutes les escouades, les héros, les monstres et les machines sur le champ de bataille, inspirés de leurs homologues du jeu de plateau.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin a été développé simultanément pour consoles et PC. Les joueurs utilisant une manette découvriront DirectStep, une nouvelle interface de stratégie en temps réel innovante et intuitive, tandis que les joueurs PC pourront également profiter d'un schéma de contrôle RTS traditionnel à la souris et au clavier.