Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin nous montre son éditeur de carte

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ne sort que le 17 novembre prochain, mais il n’est visiblement pas trop tôt pour faire un bon gros récap’ sur ce que proposera le titre à sa sortie. C’est en vidéo que l’éditeur nous a rappelé la présence du mode Conquête ainsi que l’existence des Hantenuits, la troisième faction dévoilée à ce jour. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin n’oublie d’ailleurs pas de préciser qu’une quatrième faction est prévue au lancement, mais celle-ci n’a toujours pas été dévoilée.

Cet aperçu était toutefois l’occasion de présenter en détail des fonctionnalités que nous n’attendions pas forcément mais que nous sommes bien contents de découvrir. En premier lieu il y a l’éditeur de carte, l’outil créatif par excellence. Frontier affirme que les joueurs pourront créer des cartes avec les mêmes outils que ceux utilisés par les développeurs. L’éditeur de carte permet entre autre de créer un champ de bataille en disposant les bases, les points stratégiques mais également l’habillage, notamment tout ce qui concerne les décors et les reliefs. Cette fonctionnalité devrait être synonyme de contenu communautaire important puisque Frontier nous donnera l’occasion de partager nos créations via Workshop. Ce nom cache en fait un menu où il sera possible de télécharger et d’évaluer toutes les cartes, quel que soit la plateforme sur laquelle elles ont été créées.

Plus surprenant que l’éditeur de carte, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin montre en image la personnalisation d’armée. Concrètement, le titre nous permet de modifier les couleurs de nos unités. Des palettes de couleur officielles de Games Workshop seront disponibles mais l’idée est avant tout d’avoir une armée visuellement unique. L’éditeur de scène s’adresse pour sa part aux amoureux des images. Grâce à cet outil, il est possible de créer des visuels dignes des captures officielles. Plutôt facile quand il est possible de changer les animations des personnages images par images, modifier la profondeur de champs et même ajouter des filtres.

Pour rappel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sera disponible le 17 novembre prochain sur PC, Xbox Series et PS5. Par ailleurs, la version Deluxe ou Ultimate donnera accès au titre avec trois jours d’avance.