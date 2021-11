Frontier Developments déçu par les ventes de Jurassic World Evolution 2 et Elite Dangerous: Odyssey

Frontier Developments a lancé le 9 novembre dernier Jurassic World Evolution 2, nouveau jeu de gestion d'un parc d'attractions avec des dinosaures utilisant la franchise Jurassic Park, et mettant même en scène des personnages tirés des films d'Universal Pictures. Un titre particulièrement ambitieux pour le studio, mais qui n'a pas rencontré le succès escompté.

David Braben, CEO et fondateur de Frontier Developments, annonce en effet que Jurassic World Evolution 2 s'est vendu à environ 500 000 copies, un chiffre bien plus bas que prévu, la faute notamment à un calendrier de sorties très chargé au début du mois (Football Manager 2022, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Skyrim: Anniversary Edition...). Il espère cependant se rattraper dans les prochaines semaines, indiquant que plus de 440 000 joueurs ont le titre dans leur liste de souhaits sur Steam. Le studio compte également sur la sortie de Jurassic World : Le Monde d'Après au cinéma en juin prochain pour relancer les ventes à cette période et s'attend à ce que Jurassic World Evolution 2 dépasse les ventes du premier volet dans le courant de sa première année d'exploitation.

Le studio est également déçu des ventes d'Odyssey, l'extension d'Elite Dangerous rajoutant un tas de nouveautés, mais n'est pour l'instant disponible que sur PC, les versions pour consoles ayant été reportées à l'année prochaine. Frontier Developments revoit donc ses objectifs de revenus à la baisse : il comptait à l'origine cumuler entre 130 et 150 millions de livres, il table désormais sur 100 à 130 millions de livres de revenus pour son année fiscale, qui se terminera le 31 mai 2022. Vous pouvez retrouver Jurassic World Evolution 2 à 42,90 € sur Amazon.