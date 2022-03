Elite Dangerous: Odyssey, Frontier abandonne le développement des versions PS4 et Xbox One

Frontier Developments a fait un pari risqué avec l'extension Odyssey de Elite Dangerous. Il a en effet intégré des phases de tir et des déplacements à pied dans un jeu surtout connu pour son approche stratégique et ses phases de pilotage de vaisseaux. Elle est parue en mai dernier sur PC, avec la promesse de livrer les versions PS4 et Xbox One avec un peu de retard.

Près d'un an plus tard et alors que l'accueil public et critique a été décevant sur ordinateurs personnels, Frontier a dû prendre une décision difficile. Il vient d'annoncer qu'Elite Dangerous: Odyssey ne sortira finalement jamais sur consoles de salon : le développement du portage est annulé, pour se concentrer sur la version PC.

Salutations Commandants, Elite Dangerous est un jeu qui me tient à cœur. Ce n’est un secret pour personne que le lancement d’Odyssey était loin d’être idéal, y compris la nécessité de diviser la base de joueurs PC/console pour se concentrer sur un lancement uniquement sur PC. Depuis la sortie d’Odyssey en mai 2021, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer l’expérience Odyssey sur PC, et bien que nous ayons fait de grands progrès, il reste encore beaucoup à faire. Depuis, nous prenons en charge les bases de code pré-Odyssey et post-Odyssey. Au cours des derniers mois, nous avons lutté avec la meilleure façon d’aller de l’avant, et c’est avec le cœur lourd que nous avons décidé d’annuler tout développement sur consoles. Nous devons être en mesure d’aller de l’avant avec l’histoire du jeu, et pour ce faire, nous devons nous concentrer sur une base de code unique. Elite Dangerous continuera sur console comme il l’est maintenant avec des mises à jour importantes, mais nous nous concentrerons sur les nouvelles mises à jour de contenu sur PC sur la base de code post-Odyssey. Nous apprécions que cette nouvelle ne soit pas ce que notre communauté de consoles espérait. Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais elle a été prise avec l’avenir à long terme d’Elite Dangerous à l’esprit. En ce qui concerne la suite d’Elite Dangerous, nous sommes impatients de partager d’autres nouvelles en temps voulu. David Braben

Cela ne signe pas pour autant l'arrêt de mort des versions PS4 et Xbox One, Frontier Developments promettant de futures mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu. Il semblerait en revanche que tout le nouveau contenu d'Odyssey et à venir reste à jamais exclusif aux PC... Voilà qui devrait faire des déçus, mais aussi permettre à Elite Dangerous d'aller de l'avant sur ordinateurs personnels. La version console est d'ailleurs actuellement disponible à partir de 14,99 € chez Micromania.