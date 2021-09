Ghostrunner : le pack Néon et de nouveaux DLC gratuits et payants dévoilés en vidéo

Ghostrunner va prochainement fêter son premier anniversaire, mais avant cela, il va accueillir de nouveaux contenus additionnels gratuits et payants, et sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S à la fin du mois, comme prévu. 505 Games, All In! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks ont ainsi lancé le pack Néon ainsi que des modes gratuits.

Dès maintenant, les possesseurs de Ghostrunner peuvent s'amuser sur un nouveau mode de jeu gratuit, à savoir le mode Vague demandant de survivre face à des hordes d'ennemis. Ces vagues d'adversaires sont générées aléatoirement, il faudra obtenir des améliorations pour tenter de survivre le plus longtemps possible, et si vous tenez 20 rounds, vous gagnerez un katana inédit et exclusif au mode Vague. Par ailleurs, un mode Assistance fait également son apparition dans le jeu de base, permettant d'activer trois options pour raccourcir les temps de recharge, ralentir le gameplay ou offrir une vie supplémentaire, de quoi atteindre le haut de la Tour Dharma sans trop se prendre la tête avec la mort instantanée.

Enfin, les studios proposent sur les boutiques numériques le pack Néon, qui rajoute quatre ensemble de gants et de katanas avec une esthétique cyberpunk et synthwave, pour 4,99 €. Un bundle Jack est également rajouté sur consoles, incluant le contenu du pack Néon et celui des DLC Hiver et Metal Ox, contre 7,99 €. Sur PC, les joueurs auront droit prochainement au bundle Summer avec tous les DLC cosmétiques sortis jusqu'ici, ainsi que la bande originale et un artbook numérique, contre 12,99 €.

Si vous n'avez pas encore craqué pour Ghostrunner, il est vendu 20,99 € sur Amazon.