Ghostrunner daté sur PS5 et Xbox Series X et S, une version physique sur Switch annoncée

Ghostrunner est sorti l'année dernière sur PC, PlayStation 4, Xbox One puis Nintendo Switch, le titre de One More Level, 3D Realms, Slipgate Ironworks, All In! Games et 505 Games a séduit les joueurs avec son gameplay mélangeant action, plateforme et speedrun, il s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires.

Une suite est déjà en chantier, mais avant cela, les joueurs pourront redécouvrir le jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Des versions annoncées depuis de longs mois qui ont aujourd'hui droit à une date de sortie, fixée au 28 septembre 2021. Ghostrunner bénéficiera sur ces plateformes de graphismes améliorés, de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances, avec du ray tracing, de l'audio 3D, du retour haptique avec la DualSense, de temps de chargement « instantanés » et de la 4K à 120 fps.

Ces versions PS5 et Xbox Series X|S incluront de base tous les contenus additionnels sortis depuis le lancement, notamment le mode Kill Run et le mode Photo déjà disponibles, mais aussi le Wave Mode et l'Assist Mode. Rendez-vous en septembre pour retrouver Ghostrunner sur ces nouvelles consoles, le titre aura droit à une nouvelle version physique sur ces machines, et si vous avez déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour sera gratuite. Enfin, sur Switch, une édition en boîte sera lancée le 25 juin prochain, vous pouvez la précommander à 29,98 € sur Amazon.

