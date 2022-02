Starfield : Phil Spencer veut que ce soit le jeu le plus joué de Bethesda

Bethesda est connu pour ses jeux de rôle cultes, et un certain The Elder Scrolls V: Skyrim arrive encore à faire parler de lui 10 ans après sa sortie grâce à de multiples rééditions. Mais la prochaine aventure de Bethesda se fera main dans la main avec Microsoft, il s'agira de Starfield, et le patron de Xbox a de grandes ambitions pour lui.

Phil Spencer s'est entretenu avec Stephen Totilo d'Axios et a déclaré vouloir faire de Starfield « le jeu de Todd Howard le plus joué de tous les temps ». Todd Howard est pour rappel producteur exécutif et réalisateur chez Bethesda Game Studios, assurant le développement des Fallout et The Elder Scrolls notamment. Un sacré défi, car en 2016, The Elder Scrolls V: Skyrim comptait 30 millions d'exemplaires vendus. Depuis, il est sorti sur Switch, en VR et dans une récente Édition Anniversaire, Bethesda n'a pas redonné de chiffres de ventes depuis cinq ans, mais ils doivent être énormes.

Pourtant, l'objectif de Phil Spencer n'est pas si fou. Starfield sera certes exclusif aux PC et Xbox Series X|S, mais les fans sont nombreux et le titre va sans doute très bien se vendre à sa sortie le 11 novembre prochain. Et surtout, le patron de Xbox peut compter sur les abonnés au PC/Xbox Game Pass, ils sont 25 millions actuellement, un chiffre qui ne fait que grimper, qui sont curieux. Forza Horizon 5 compte ainsi 18 millions de joueurs et Halo Infinite plus de 20 millions. De là à imaginer que Starfield atteigne les 30 millions de joueurs rien qu'avec les abonnés du Game Pass, il n'y a qu'un pas. Si vous voulez essayer dès maintenant le service de Microsoft, il coûte 27,99 € pour trois mois.