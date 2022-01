Halo Infinite : le nombre de joueurs depuis le lancement dévoilé, et il est énorme

Cela fait maintenant un mois et demi que Halo Infinite est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S. Et maintenant plus de deux que Xbox propose de jouer au multijoueur en free-to-play sur l'ensemble de ces plateformes. Forcément, ce jeu très attendu a attiré du monde, beaucoup de monde.

343 Industries vient de communiquer sur les chiffres de fréquentation, et ils sont énormes. Il y a eu à cette heure plus de 20 millions de joueurs qui ont essayé l'expérience, ce qui fait mécaniquement de Halo Infinite le « plus grand lancement de l'histoire de la franchise Halo ». Bien évidemment, l'intégration au Xbox Game Pass dès la sortie et la version en ligne gratuite ont dû bien aider à gonfler ce nombre, mais il reste impressionnant. Une belle manière aussi de fêter symboliquement les 20 ans de succès de la saga célébrés en fin d'année dernière.

