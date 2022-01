PC et Xbox Game Pass : 25 millions d'abonnés pour le service de Microsoft

Impossible d'échapper à LA nouvelle d'aujourd'hui, Microsoft a annoncé le rachat d'Activision-Blizzard, contre près de 70 milliards de dollars. L'acquisition se fera dans les mois à venir, de nombreuses choses sont à régler pour officialiser cette alliance historique, mais il est clair que les grands gagnants seront les abonnés au Xbox Game Pass.

L'année dernière, ils étaient plus de 18 millions à être abonnés au service de Microsoft, permettant pour rappel de jouer à un tas de jeux, dont les titres développés par les Xbox Game Studios dès leur sortie. Et bien évidemment, avec les Xbox Series X|S qui envahissent les salons et l'offre du PC Game Pass qui devient de plus en plus intéressante, ce chiffre a continué de grimper. Microsoft a annoncé lors du rachat d'Activision-Blizzard que le PC/Xbox Game Pass compte désormais plus de 25 millions d'abonnés.

Un chiffre énorme qui va encore augmenter à l'avenir, que ce soit grâce aux nouveautés du côté de chez Bethesda ou l'arrivée de jeux déjà cultes d'Activision et Blizzard dans le catalogue. Sony arrivera-t-il à lutter, même en fusionnant ses services PlayStation Plus et PS Now ? Nous verrons bien. Vous pouvez pour rappel vous abonner au Xbox Game Pass contre 29,99 € pour trois mois via Amazon.