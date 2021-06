Killer Instinct : Phil Spencer veut un nouveau jeu

Oui mais faut il les gens derrière des noms de licences prestigieuses…rien que Banjo-Kazooie, autant sur N64 il est légendaire, autant sur 360…bof bof, c’était vraiment très moyen. Pareil pour Perfect Dark.

Donc on peut se toucher la nouille sur des licences au passé illustre, si derrière les talents ne sont pas là…

On l’a vu récemment avec le retour de Shenmue: on en rêvait tous de son retour, du moins les fans, et 18 ans plus tard on s’est retrouvé avec un jeu certes attendrissant, mais bancal sur x points.



Donc bon, il est gentil Phil Spencer, mais entre ça, des déclarations sur le jeu dans le cloud sooooo great et le fait que la séries x n’ait toujours pas une exclue convenable 8 mois plus tard, ça commence à faire beaucoup.