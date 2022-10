Starfield : nouveaux extraits de gameplay et détails pour les traits de caractère, le système de persuasion, le carburant et plus encore

Nous n'avions pas vraiment revu Starfield depuis la révélation de son gameplay au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Il sort de sa léthargie avec la première vidéo d'une série visant à répondre aux questions les plus posées par la communauté sur les réseaux sociaux. Pour y répondre, c'est Todd Howard, directeur de Bethesda Game Studios, qui s'y colle, avec de courts extraits du jeu en illustration.

Pensez à activer les sous-titres français

Après avoir cité SunDog: Frozen Legacy et Traveller en tant qu'inspirations pour créer un univers de hard science-fiction, il explique que son envie de proposer un univers réaliste a tout de même été limitée par des facteurs ludiques. Ainsi, l'idée que nous puissions être à court de carburant a vite été abandonnée, mais les limites de notre carburant et de notre astromoteur limiteront tout de même la distance réalisable en un voyage.

Il est ensuite revenu sur la personnalisation des traits de caractère principaux du héros. Nous pourrons à priori en choisir 3 parmi une liste de 16 et chacun viendra avec son bonus et son malus. Et si cela vous dérange, il sera possible de les supprimer pour annuler leurs effets au cours de quêtes spéciales du jeu. Enfin, il a évoqué le système de dialogue, qu'il juge comme classique, car basé sur l'observation et les réactions de l'interlocuteur. Son équipe a d'ailleurs déjà écrit plus de 250 000 lignes de dialogues, contre 111 000 au total pour Fallout 4 et 60 000 pour Skyrim. Nous avons également droit à un aperçu du système de persuasion, qui devrait s'insérer de manière fluide dans les dialogues et qui sera basé sur un système de points à dépenser.

Starfield n'a officiellement plus de date de sortie, mais il est attendu pour le premier semestre 2023 sur PC et Xbox Series X|S. La Xbox Series S est disponible à partir de 279,99 € sur Amazon.fr.