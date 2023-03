E3 2023 : le salon officiellement annulé !

En 2020, l'ESA avait dû annuler l'E3, la faute à une pandémie, et ce n'était pas le seul salon à devoir fermer ses portes pour préserver la santé des visiteurs. Mais depuis, la plupart des évènements reviennent à la normale, accueillant de nouveau du public, et l'E3 2023 devait renouer avec l'ambiance d'avant.

Mais finalement, nous apprenons ce soir que l'E3 2023 n'aura pas lieu, l'évènement est officiellement annulé. Comme le rapporte IGN, citant deux de ses sources, l'ESA, qui met en place le salon depuis 1995, vient d'envoyer un e-mail à ses équipes pour annoncer que l'E3 n'aura pas lieu cette année, cette édition « n'a tout simplement pas suscité l'intérêt soutenu nécessaire pour l'exécuter d'une manière qui mettrait en valeur la taille, la force et l'impact de notre industrie ». Les organisateurs rajoutent :

Ce fut une décision difficile en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement se produise, mais nous devions faire ce qui était bon pour l'industrie et ce qui était bon pour l'E3. Nous apprécions et comprenons que les entreprises intéressées n'auraient pas de démos jouables prêtes et que les problèmes de ressources ont fait d'être à l'E3 cet été un obstacle qu'elles n'ont pas pu surmonter. Pour ceux qui se sont engagés à l'E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir présenter la vitrine que vous méritez et que vous attendez des expériences événementielles de ReedPop.

Pour rappel, les constructeurs majeurs (Sony, Microsoft et Nintendo) avaient en premier exprimé leur volonté de ne pas se rendre à l'E3 2023, tandis que plus récemment, des éditeurs tiers comme Ubisoft, SEGA, Tencent ou encore Devolver Digital ont annoncé qu'ils ne viendraient pas non plus à Los Angeles présenter leurs jeux en juin prochain. Sans titres à exposer, le salon n'a plus lieu d'être, mais les organisateurs (ESA et ReedPop) vont continuer à travailler sur « de futurs évènements E3 ».

Join together to celebrate what’s next in video games.@SummerGameFest returns live Thursday, June 8, streaming live everywhere. pic.twitter.com/oKOWr37Jb2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023

De son côté, Geoff Keighley n'a pas patienté une minute de plus et a déjà tweeté une nouvelle petite vidéo rappelant qu'il organisera le Summer Game Fest le 8 juin 2023, ce sera donc le gros évènement vidéoludique estival de cette année. Vous pouvez pour rappel retrouver de nombreux jeux en promotion sur Gamesplanet.