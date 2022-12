Summer Game Fest : l'édition 2023 déjà datée

Alors que tous les yeux des joueurs sont rivés sur les Game Awards 2022, une cérémonie organisée et présentée en fin d'année par Geoff Keighley visant à récompenser les meilleurs jeux de l'année et à dévoiler un tas de bandes-annonces, voilà que l'ancien journaliste parle de son évènement estival.

Lancé en 2020 pour pallier l'absence de l'E3 à cause du COVID-19, le Summer Game Fest est depuis devenu un rendez-vous récurrent chaque été, et il sera de retour en 2023 (tout comme l'E3). Comme l'année dernière, les annonces seront concentrées lors d'une seule cérémonie qui aura lieu le 8 juin prochain. Ce sera évidemment à suivre en ligne sur un tas de plateformes comme Twitch, mais aussi au YouTube Theater du Hollywood Park d'Inglewood, en Californie. La salle accueillera en effet 6 000 spectateurs pour découvrir sur place des annonces, du gameplay et bien sûr des « world premieres » à foison.

Les tickets pour participer à l'évènement physique seront mis en vente en début d'année prochaine, et nous devrons encore patienter pour découvrir le programme exact de ce Summer Game Fest 2023. De toute façon, nous avons déjà rendez-vous ce 9 juin 2022 pour les Game Awards 2022, avec pas mal de beau monde.