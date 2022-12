The Game Awards 2022 : suivez la cérémonie le 9 décembre, un point sur les grosses annonces attendues

L'année touche à sa fin, mais avant de baisser le rideau, un dernier évènement d'envergure va venir secouer le monde vidéoludique, les Game Awards 2022, diffusé depuis le Microsoft Theater de Los Angeles, que vous pourrez suivre depuis cet article via un flux vidéo YouTube le 9 décembre à 1h30 (dans la nuit du jeudi au vendredi). Comme chaque année, préparez-vous à passer une bonne partie de la nuit devant votre écran pour découvrir qui sera sacré Game of the Year ou récompensé par d'autres prix, en plus des incontournables World Premieres.

À ce sujet, nous avons déjà connaissance de plusieurs projets qui feront parler d'eux, que nous allons répertorier ici, de même que les invités. Évidemment, surtout depuis la possible fuite de sa date de sortie, c'est Final Fantasy XVI que nous attendons de voir avec impatience, Naoki Yoshida étant attendu sur scène pour « une présentation spéciale en live ». Vient ensuite l'encore mystérieux Tekken 8, officialisé sans trop de détails, puisque des influenceurs ont reçu des goodies disant de suivre la cérémonie (sans parler du tweet autour du chiffre 8 de Geoff Keighley).

Un projet Crash Bandicoot devrait aussi faire parler de lui, les rumeurs parlant d'un certain « Wumpa League ». Le remake de Dead Space se montrera à nouveau, de même que deux titres en ligne, l'Action-RPG de Bandai Namco, Blue Protocol, et le jeu d'action free-to-play dans un monde de fantasy développé par Digital Extremes et Airship Syndicate, ainsi que Nightingale. La rumeur veut aussi qu'une bande-annonce de Star Wars Jedi: Survivor soit diffusée, avec sa date de sortie.

Une performance musicale signée Hozier aura également lieu, où il interprétera pour la première fois en live Blood Upon the Snow, une chanson incluse dans God of War Ragnarök.

Enfin, si vous rêvez de posséder un Steam Deck, vous aurez peut-être la chance d'en remporter un !

