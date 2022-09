E3 2023 : les dates du salon dévoilées, la presse et les visiteurs feront bandes à part

Depuis 1995, l'Entertainment Software Association organise à Los Angeles l'E3, un salon dédié au jeu vidéo et permettant à la presse spécialisée de mettre les mains sur de nombreux jeux et de rencontrer les développeurs et éditeurs. Un salon qui a ouvert ses portes au public récemment, avant de faire une pause à cause de la pandémie de COVID-19.

Mais comme prévu, l'E3 sera de retour en 2023 dans un format revisité. Du 13 au 15 juin prochain auront lieu les E3 Business Days, dans une zone du Convention Center réservée à la presse spécialisée. En parallèle, les 15 et 16 juin se tiendront les E3 Gamer Days, où les visiteurs pourront essayer quelques jeux, dans une zone différente du salon. De quoi pas mal désengorger les allées. Par ailleurs, les conférences des studios partenaires débuteront à partir du 11 juin prochain, sur place ou en ligne.

Pour rappel, cet E3 2023 sera assuré par ReedPop, un groupe déjà derrière les PAX, EGX, Comic-Con de New York ou encore la Star Wars Celebration, de quoi rassurer les visiteurs. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'année prochaine pour découvrir ce nouvel E3, qui promet évidemment de grosses annonces. D'ici là, vous pouvez retrouver un tas de jeux vidéo souvent bradés sur Gamesplanet.