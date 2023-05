Summer Game Fest 2023 : une énorme liste de partenaires dévoilée, avec PlayStation et Xbox

Alors que l'E3 2023 a été annulé, notamment car les constructeurs majeurs Sony, Microsoft et Nintendo ne comptaient pas y participer, les joueurs attendent désormais le Summer Game Fest 2023, un évènement organisé par Geoff Keighley qui sera le point d'orgue des annonces vidéoludiques estivales, avant la gamescom 2023 du moins.

L'évènement sera à suivre le 8 juin prochain, en ligne, mais aussi en direct du YouTube Theater de Los Angeles, et il promet de belles choses. Geoff Keighley dévoile en effet la liste des partenaires du Summer Game Gest 2023, ils sont plus de 40, et il y a du beau monde : Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco, Behaviour Interactive, Capcom, CD Projekt, Devolver Digital, Digital Extremes, Disney, EA Games, Epic Games, Focus Entertainment, Gearbox Publishing, Grinding Gear Games, HoYoverse, Kabam, Larian Studios, Level Infinite, Magic: The Gathering, Neowiz Games, Netflix, Nexon, Niantic, North Beach Games, Paradox Interactive, Pearl Abyss, Phoenix Labs, PLAION, PlayStation, Pocket Pair, Razer, Samsung Gaming Hub, Second Dinner, SEGA, Smilegate Entertainment, Square Enix, Steam, Techland, Tribeca Festival, Ubisoft, Warner Bros. Games et Xbox.

Voilà qui devrait donner lieu à une conférence très riche en annonces, mais Nintendo ne sera pas non plus présent pour cet évènement, le constructeur japonais compte sans doute diffuser un Direct cet été de son côté. Pour rappel, le Summer Game Fest sera à suivre le 8 juin 2023, à partir de 21h00. D'ici là, vous pouvez retrouver un tas de jeux vidéo en promotion sur Gamesplanet.