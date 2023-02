RUMEUR : Nintendo Direct, une nouvelle diffusion pour cette semaine, avec un shadow drop d'Advance Wars et une date pour Pikmin 4 ?

Début d'année et mois de février obligent, les rumeurs concernant un Nintendo Direct vont bon train. Il pourrait d'ailleurs être diffusé cette semaine à en croire le toujours aussi bien renseigné Jeff Grubb. Plusieurs indicateurs semblent d'ailleurs aller dans ce sens. En effet, récemment, un utilisateur de Famiboards a partagé un post montrant que l'identifiant NSUID d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été modifié et celui de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom créé, ces derniers servant aux précommandes. Du côté du jeu stratégique repoussé à cause de la guerre en Ukraine, la situation est encore plus intéressante, puisqu'un supposé employé de Walmart assure sur Reddit que sa boutique aurait reçu des cartons publicitaires pour le nouveau Zelda, Minecraft Legends et ce remake des premiers Advance Wars, qui devrait être mis en boutique le 10 février et sur lequel serait indiqué « disponible maintenant ». Alors, un shadow drop en vue ? Tout est possible le concernant, puisque les copies physiques sont sans doute prêtes depuis longtemps, attendant gentiment que la situation se tasse.

Autre potentiel indice, un revendeur grec aurait dévoilé sur son site la date de sortie de Pikmin 4, qui serait fixée au 26 mai 2023. Bon, la jaquette associée est un fan art, mais nous savons qu'il sortira cette année alors pourquoi pas. Le lancer aussi peu de temps après le nouveau Zelda laisse tout de même songeur...

Sinon, en termes de contenu, ce nouveau Nintendo Direct sera sans doute l'occasion pour la firme de reparler de Kirby's Return to Dream Land Deluxe et Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, les prochaines exclusivités connues de la Switch, ainsi que la Vague 3 des DLC de Xenoblade Chronicles 3 ou bien les prochains circuits de Mario Kart 8 Deluxe. Espérons que Metroid Prime 4 finisse par se montrer et que des surprises soient au programme.

