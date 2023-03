E3 2023 : SEGA, Devolver Digital et Tencent n'y seront pas

Est-ce la fin de l'E3 ? Après plusieurs années sans salon physique à cause de la pandémie de COVID-19, le Convention Center de Los Angeles rouvrira ses portes en juin prochain aux visiteurs et aux journalistes, mais pas aux mêmes dates. Cependant, les allées risquent d'être bien vides et les conférences peu nombreuses.

Après une rumeur, Nintendo a confirmé qu'il ne participera pas à l'E3 2023, tandis que Microsoft organisera un Xbox Games Showcase et un Starfield Direct numériques, sans rien présenter sur le salon. Sony, de son côté, fait déjà bande à part depuis 2019, le studio japonais n'a même pas commenté la rumeur. Mais l'ESA, qui organise l'E3, pouvait pendant un temps compter sur Ubisoft, qui avait d'abord confirmé sa venue avant finalement d'annuler sa participation. Et la liste ne fait que se rallonger. Ces dernières heures, d'autres studios ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas à l'E3 2023, avec d'abord SEGA, qui a déclaré à IGN :

Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 2023 en tant qu'exposant. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur les projets annoncés et non annoncés à l'avenir.

Même son de cloche pour Level Infinite, label d'édition de Tencent, qui ne sera pas à l'E3 2023, mais qui pourrait participer aux Play Days. Bandai Namco a déjà confirmé sa présence à l'évènement organisé par Geoff Keighley en parallèle du Summer Game Fest, sans pour autant préciser s'il sera aussi à l'E3. Enfin, c'est Devolver Digital qui annonce qu'il ne sera pas à Los Angeles en juin prochain. L'éditeur n'a jamais réellement participé à l'E3, mais il organisait sur un parking voisin une conférence loufoque très appréciée des joueurs. Cette année, le parking sera libre, mais nous aurons droit à un Devolver Direct au Summer Game Fest, qui va visiblement remplacer l'E3.

IGN a également contacté Activision-Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Square Enix, Take-Two, Warner Bros. Games et Embracer Group, mais aucun studio n'a confirmé ou infirmé sa participation à l'E3 2023 pour le moment. Nous devrions être fixés dans les prochaines semaines, l'E3 débutera normalement le 13 juin prochain... s'il reste encore du monde pour y exposer ses jeux.